Установлены имена тысяч заключенных концлагеря "Аушвиц-Биркенау"

В рамках исследовательского проекта мемориала нацистского лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау" установлены имена 60 процентов узников их 400 тысяч зарегистрированных лагерной администрацией, сообщил директор музея Петр Цывиньски.

По его словам, не удалось идентифицировать 900 тысяч евреев, которые прибыли в концлагерь и сразу же были уничтожены в газовых печах. Их личность может быть уточнена путем сравнения сопроводительных транспортных списков и имен узников, зарегистрированных в лагере смерти. Руководство музея ожидает, что в мае 2020 года удастся обнародовать имена еще 420 тысяч заключенных.

В концлагерь "Аушвиц-Биркенау" в польском городе Освенцим было общей сложности депортировано 1,3 миллиона человек. Около 1,1 миллиона пленных фашисты уничтожили, 90 процентов из них были евреями. Половина из 400 тысяч зарегистрированных заключенных также были убиты, информирует музей.

Между тем 27 января 2020 года в Освенциме пройдут торжественные мероприятия по случаю 75-ой годовщины освобождения лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау". На них приглашена российская делегация высокого уровня, подтвердил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

Напомним, концлагерь "Аушвиц-Биркенау" был освобожден 27 января 1945 года Красной армией. В 1947 году на его месте был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2005 году день освобождения лагеря по решению Генассамблеи ООН объявлен международным днем памяти жертв Холокоста.