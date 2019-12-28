Устюгов выиграл первый этап "Тур де Ски"

Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем стартового этапа многодневной лыжной гонки "Тур де Ски".

В субботу состоялся стартовый этап престижной лыжной многодневной гонки "Тур де Ски". Мужчины выявляли сильнейшего в масс-старте на 14 км свободным стилем. Подобные гонки всегда привлекают повышенное внимание болельщиков, поскольку тут формула успеха проста - прибежал первым, значит ты - победитель.

Одним из претендентов на победу, помимо целого ряда иностранных соперников, являлся Сергей Устюгов, который по традиции сильно проводит эту многодневную гонку. И именно россиянин в итоге сумел опередить всех на финише, добившись победы. Теперь он - после Петтера Нортуга из Норвегии и представителя Казахстана Алексея Полторанина - стал третьим лыжником в истории, который выиграл этап "Тур де Ски" четвертый сезон подряд.

На финише Устюгов, показавший результат 33 минуты 19,1 секунды, обошел обладателя Кубка мира норвежца Йоханнеса Клебо на 4 секунды. Третий результат показал еще один российский лыжник Александр Большунов, прибежавший с Клебо в одно время. Но фотофиниш зафиксировал небольшое преимущество норвежца.

Остальные россияне в десятку не попали. Андрей Ларьков финишировал 14-м, Денис Спицов - 19-м , Андрей Мельниченко - 20-м, Артем Мальцев - 24-м, Глеб Ретивых - 40-м, Иван Якимушкин - 43-м.