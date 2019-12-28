В Госдуме назвали глупыми предупреждения Киева про "Северный поток-2"

В нижней палате парламента РФ оценили заявления Киева, который предупредил Германию и Францию об энергетической зависимости от России из-за реализации газопровода "Северный поток-2".

Ранее с такими заявлениями выступил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Если Москва "не захочет больше поставлять, то трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют", спрогнозировал дипломат.

Депутат Госдумы Игорь Ананских отметил, что "украинские друзья" заладили одно и то же. На деле же, "за долгие десятилетия никогда не было сбоев в поставках газа из России в Европу", напомнил он в комментарии RT.

- Поэтому глупо говорить о какой-то энергетической зависимости, - резюмировал парламентарий.

Он также назвал такие заявления неактуальными, ведь прогнозы на эту тему делались десятки раз, но не сбывались.

Обратив внимание на рыночные преимущества российского газа, депутат призвал Киев не беспокоиться о европейцах. Целесообразнее было бы работать над улучшением жизни своих граждан, считает он.