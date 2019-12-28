В Госдуме оценили принятие в ООН резолюции по борьбе с киберпреступностью

У России появляются дополнительные возможности в отстаивании собственных интересов на мировом уровне. Так в Госдуме оценили принятие Генассамблеей ООН резолюции РФ по борьбе с киберпреступностью.

Ранее сообщалось, что всего за резолюцию проголосовали представители 79 стран, 60 высказались против, воздержались - 33.

Это хороший сигнал, что большое количество стран поддержали предложенную Россией резолюцию, отметил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. При этом десятки стран присоединились к ней в момент ее разработки и доработки.

- Большинство стран осознали, что защита информационного пространства, защита цифровых средств внутри государств - это важнейшая задача на ближайшие десятилетия, - заявил он в комментарии RT.

В современном мире информационное пространство становится главным инструментом влияния - как на экономические процессы, так и на политические, считает парламентарий.

В связи с этим создание наднациональной структуры на уровне ООН, которая будет заниматься выработкой механизмов, стратегий, выработкой инструментов борьбы с киберпреступностью, представляется, по его словам, крайне важным.