В Хьюстоне неизвестные расстреляли людей во время съемки видеоклипа

Два человека погибли во время съемок музыкального видео в районе Хьюстона в пятницу вечером, сообщает CNN со ссылкой на Управление шерифа округа Харрис. По меньшей мере, шесть человек получили ранения. Преступники открыли огонь из машин по группе людей, занятых в видеосъемке в жилом районе недалеко от Бервина в округе Харрис.

Когда офицеры прибыли на вызов из экстренной службы, они обнаружили группу молодых мужчин с огнестрельными ранениями, двоим из которых уже не требовалась помощь. По словам шерифа округа Эда Гонсалеса, группа выходцев из латиноамериканских стран находилась на парковке в офисном здании, где они снимали видео рэпа.

Следователи пытаются установить подозреваемых и их мотивы. В качестве приоритетной рассматривается версия о бандитских разборках.