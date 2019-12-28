В Ираке обстреляли военную базу США

Неизвестные устроили ракетный обстрел военной базы США рядом с городом Киркук на севере Ирака, передает ТАСС со ссылкой на телеканал "Скай Ньюс - Арабия". Сообщается об одном раненом военнослужащем.

Кто вел обстрел - выяснить пока не удалось. Осмотр местности вокруг выявил брошенную пусковую установку, из которой могла вестись стрельба, но сами стрелки успели скрыться.

Известно, что на базе, кроме американских и иракских военнослужащих на базе находились подразделения полиции и антитеррористических служб.