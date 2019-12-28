В Мексике начальника полиции обвинили в массовом убийстве американцев

Мексиканские власти арестовали начальника полиции муниципалитета Янос в связи с подозрением в массовом убийстве американских граждан, сообщает The Associated Press со ссылкой на местные СМИ.

Во время массового убийства, совершенного 4 ноября в мексиканском штате Сонора, погибли три женщины и шестеро детей из семей мормонского происхождения американского Ла-Мора. В его совершении подозреваются члены местного наркокартеля. Эта расправа вызвала негодование на уровне федеральных властей и общественности в Мексике и Соединенных Штатах. Под давлением администрации Дональда Трампа президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор согласился привлечь сотрудников ФБР для оказания помощи в расследовании.

В результате следственных действий правоохранители арестовали Фиделя Алехандро Виллегаса, начальника полиции муниципалитета Янос, который находится в соседнем штате Чихуахуа, по подозрению в причастности к преступлению. Арест Виллегаса последовал за задержанием других подозреваемых. Роль начальника полиции в массовом убийстве пока не разглашается, однако, по данным местных медиа, он имел тесные контакты с наркокартелями.

Жертвы, в том числе восьмимесячные близнецы, погибли во время засады, устроенной боевиками. Три внедорожника, в которых находились женщины с детьми, были расстреляны на грунтовой дороге в отдаленном горном районе штата Санора. Здесь действуют боевики известного в Мексике наркокартеля Синалоа, которые ведут войну с конкурирующими группировками.

Остин Клоус из Юты, у которого были родственники среди жертв, сказал, что они были религиозными людьми, которые верили в Иисуса Христа. Терри Лэнгфорд, тетя одной из убитых женщин, сказала, что она направлялась в Феникс, чтобы забрать своего мужа в аэропорту, а другие женщины собирались навестить родственников в Мексике.