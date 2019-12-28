В Минобороны заявили об усилении информационного давления на армию РФ

Информационное давление, которое западные страны пытаются оказать на Вооруженные силы РФ, заметно усилилось. Об этом сообщил первый заместитель главы нашего военного ведомства Руслан Цаликов.

"Нужно признать, что в последние годы усиливается информационное давление, направленное на дискредитацию всей той огромной работы, которая ведется по укреплению Российской армии, - заявил он в интервью "Красной звезде". - Система массовой информации и коммуникации стала сферой очень серьезного противостояния. Более того, информация - в умелых руках и достаточных ресурсах превратилась в мощное и разрушительное оружие".

Первый замминистра не скрывал, что наше армейское руководство располагает достоверными данными о том, что отдельные государства ведут скоординированную работу через конкретные СМИ, направленную на дискредитацию российских органов власти, политиков и журналистов. "При этом в ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооруженных сил России всех уровней - от командования соединений, объединений, родов войск и видов Вооруженных сил до непосредственно военно-политического руководства", - сообщил Цаликов.

Он дал понять, что направленные против оборонного ведомства РФ грязные методы информационной борьбы не останутся без адекватного ответа. Цаликову хотелось бы, чтобы "представители медиаиндустрии, российских СМИ были если не "штыками" в этом информационном противодействии, то, как минимум, союзниками", подчеркнул он.

В Минобороны прекрасно понимают, что в нынешнем состоянии российские Вооруженные силы нравятся далеко не всем. "Мы и не стремимся к этому, - признался Цаликов. - Однако есть замыслы и планы по дискредитации Российской армии, которых мы никогда не допустим. И бороться с этим нужно только открытостью".