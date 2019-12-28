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28.12.2019 11:15
Рубрика: Власть

В Минобороны заявили об усилении информационного давления на армию РФ

Текст: Юрий Гаврилов
Информационное давление, которое западные страны пытаются оказать на Вооруженные силы РФ, заметно усилилось. Об этом сообщил первый заместитель главы нашего военного ведомства Руслан Цаликов.
Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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"Нужно признать, что в последние годы усиливается информационное давление, направленное на дискредитацию всей той огромной работы, которая ведется по укреплению Российской армии, - заявил он в интервью "Красной звезде". - Система массовой информации и коммуникации стала сферой очень серьезного противостояния. Более того, информация - в умелых руках и достаточных ресурсах превратилась в мощное и разрушительное оружие".

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Первый замминистра не скрывал, что наше армейское руководство располагает достоверными данными о том, что отдельные государства ведут скоординированную работу через конкретные СМИ, направленную на дискредитацию российских органов власти, политиков и журналистов. "При этом в ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооруженных сил России всех уровней - от командования соединений, объединений, родов войск и видов Вооруженных сил до непосредственно военно-политического руководства", - сообщил Цаликов.

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Он дал понять, что направленные против оборонного ведомства РФ грязные методы информационной борьбы не останутся без адекватного ответа. Цаликову хотелось бы, чтобы "представители медиаиндустрии, российских СМИ были если не "штыками" в этом информационном противодействии, то, как минимум, союзниками", подчеркнул он.

В Минобороны прекрасно понимают, что в нынешнем состоянии российские Вооруженные силы нравятся далеко не всем. "Мы и не стремимся к этому, - признался Цаликов. - Однако есть замыслы и планы по дискредитации Российской армии, которых мы никогда не допустим. И бороться с этим нужно только открытостью".

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Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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