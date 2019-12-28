В Париже во время забастовки профсоюзов ходят поезда-призраки

Компания, обслуживающая Парижское метро (RATP), использует подвижной состав для обеспечения технологических процессов. Регулярное движение транспорта не дает ржаветь рельсам подземки. В этих целях используется персонал, не участвующий в забастовке.

Кроме того, на десятках остановок, на которых уже несколько недель не задерживаются поезда, работают служащие. "Даже если станции не обслуживаются, они должны содержаться в чистоте", - сообщил представитель управляющей компании.

Между тем в противостоянии между правительством президента Эмманюэля Макрона и профсоюзами решения проблемы пока не просматривается. Достижение договоренности о приостановке забастовки на Рождество в связи с пенсионной реформой достигнуто не было. Кабмин встретится с представителями профсоюзного движения для консультаций после новогодних праздников 7 января.

Как отмечает телеканал France24, работники железнодорожных и общественных транспортных компаний в знак протеста отказались от объединения 42 пенсионных схем Франции в единую систему, основанную на баллах. В результате чего, некоторые категории государственных служащих потеряют право на досрочный выход на пенсию, что, вероятно, приведет к сокращению пособий для миллионов граждан.

Правительство также подверглось жесткой критике за предложение о возрастном пределе в 64 года для получения полной пенсии, что фактически заставит миллионы людей работать после официального пенсионного возраста в 62 года.

Со своей стороны, кабмин настаивает на том, что новая система будет более прозрачной и справедливой, особенно для женщин и малоимущих, и имеет решающее значение для восполнения дефицита, который, как они утверждают, может только расширяться. По некоторым оценкам, к 2025 году пенсионная система страны будет иметь дефицит более 17 миллиардов евро или 0,7 процента ВВП.