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28.12.2019 18:39
Рубрика: Власть

В РФ меняются правила проведения государственной экологической экспертизы

Текст: Елена Березина

Президент России Владимир Путин подписал закон, меняющий с 2020 года правила проведения государственной экологической экспертизы.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Ростехнадзор выступил за отмену обязательных промышленных экспертиз

Закон расширяет перечень исключений и добавляет в него объекты капитального строительства, которые предполагается построить или реконструировать в пределах одного или нескольких земельных участков, на которых расположен объект самой высокой, первой, категории угрозы экологического ущерба. Это не должно повлечь за собой изменения, в том числе в соответствии с проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр.

При разработке участков недр проектная документация может составляться как единым проектом, так и в отношении отдельных объектов, в основном буровых скважин.

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