В РФ меняются правила проведения государственной экологической экспертизы

Президент России Владимир Путин подписал закон, меняющий с 2020 года правила проведения государственной экологической экспертизы.

Закон расширяет перечень исключений и добавляет в него объекты капитального строительства, которые предполагается построить или реконструировать в пределах одного или нескольких земельных участков, на которых расположен объект самой высокой, первой, категории угрозы экологического ущерба. Это не должно повлечь за собой изменения, в том числе в соответствии с проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр.

При разработке участков недр проектная документация может составляться как единым проектом, так и в отношении отдельных объектов, в основном буровых скважин.