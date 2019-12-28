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28.12.2019 19:21
Рубрика: Власть

В России упростили госзакупки

Текст: Евгений Гайва
Процедура проведения госзакупок в России упрощается. Изменения внесены в федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Документ подписал президент.

При новом порядке проведения госзакупок существенно сокращаются затраты времени, пояснили "РГ" в пресс-службе Минфина. Изменения направлены "на повышение эффективности закупочной деятельности - путем ускоренного выбора исполнителя контракта", отметили в министерстве. Это поспособствует, в частности, быстрому запуску национальных проектов.

Например, заключать контракты для объектов строительства по национальным проектам теперь можно будет сразу на проектирование, строительство и оснащение медицинским оборудованием. "Поэтому не потребуется проводить несколько закупочных процедур - существенно экономится время", - отметили в Минфине. К тому же будет выбран исполнитель, который станет отвечать за исполнение всех этих стадий.

Фото: iStock
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Такие контракты могут включать и последующие обслуживание объекта, они получили название "контракты жизненного цикла". Также разграничиваются понятия "контракт" и "государственный контракт".

Другое существенное изменение - быстрый запрос котировок на сумму до трех миллионов рублей. Во-первых, значительно повышается порог таких торгов с существующих 500 тысяч рублей. Во-вторых, серьезно сокращаются сроки. Теперь заявки могут приниматься не более 4 дней, это минимум по договору Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Все действия заказчика сокращены до одного дня. А срок заключения контракта с отобранным победителем сокращен с 7 до 2 дней - то есть, более чем в 3 раза, подчеркивают в Минфине.

Кроме того, появится электронный магазин, то есть проведение закупок в упрощенном порядке по электронному каталогу товаров и услуг в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС). Действовать он будет также для контрактов на сумму до 3 миллионов рублей. Приема или поиск заявок будет проводиться за 1 час, договор с победителем заключаться за 2 дня.

"Меры реализуются не в ущерб конкуренции, поскольку сохранены все базовые принципы ее обеспечения. Сохраняются все механизмы контроля и обжалования, в случае наличия признаков ограничения конкуренции", - отметили в Минфине.

В некоторых случаях контроль усилят. Заключать контракты с единственным поставщиком заказчики теперь должны будут только после согласования с контрольным органов в сфере закупок. Такое правило действует в тех случаях, когда начальная (максимальная) цена контракта превышает предельный размер начальной цены контракта, устанавливаемой правительством России. Это позволит предотвратить существенное увеличение нагрузки на контрольные органы в сфере закупок и излишние административные барьеры, отмечают авторы закона. В свою очередь участники закупки в заявках должны будут указывать страну происхождения товара.

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"Законодательные изменения, вступающие в силу с 1 июля 2020 года, продолжают курс правительства на поэтапное упрощение закупочных процедур и их перевод в электронную форму", - пояснил "РГ" гендиректор площадки РТС-тендер Владимир Лишенков. Это выражается в возможности проведения запроса котировок в электронной форме по контрактам на сумму до 3 миллионов рублей. Кроме того, систематизированы требования к информации и документам, которые должна будет содержать заявка поставщика, отмечает эксперт.

Что касается закупок товаров у единственного поставщика, то речь идет о малых закупках, которые можно будет проводить в электронной форме на электронных площадках, если начальная (максимальная) цена не будет превышать те же 3 миллиона рублей, и будет использоваться каталог товаров, работ, услуг, размещенный в ЕИС. "По сути, создается новый вид электронной процедуры - закупка через каталог, идею которой активно развивало Федеральное казначейство", - подчеркнул Владимир Лишенков.

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