В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах

Министерство просвещения утвердило новый перечень оснащения, оборудования, мебели, наглядных пособий, которые должны быть там, где дают начальное общее, основное общее и среднее общее образование. Документ есть в распоряжении "РГ".

Это, заметим, не только школы, но и колледжи, и даже вузы, если, например, в их составе есть школы или образовательные центры. Речь, подчеркнем, идет о новых местах для учеников, соответствующих "современным условиям обучения". Всего к 2024 году будет создано 230 тысяч новых мест. Стоимость оснащения одного места - 198 тысяч рублей.

Норматив, что важно, единый для всех регионов, так что новая школа в Камышине или Колпино будет не хуже, чем школа, скажем, в Екатеринбурге или Казани. Норматив учитывает в числе прочего даже последние изменения выпускных экзаменов. В частности, в перечне есть комплекты для ГИА-лабораторий. Напомним, на экзаменах по физике и химии в этом году появилась практическая часть.

Интерактивные стойки со встроенными планшетами очень скоро станут такими же привычными в школах, как когда-то коробки с мелом у завхоза. Во всех кабинетах новых или отремонтированных школ будут только регулируемые по высоте столы и стулья.

Долой парты! По желанию их можно заменить конторками. Зато обязательны интерактивные доски с интерактивными пособиями, онлайн курсами; принтеры, планшеты. Но не цифрой единой жива современная школа. В кабинетах географии оборудуют школьные метеостанции, а в кабинетах технологии поставят станки лазерной резки, фрезерные и токарные станки с ЧПУ. Киянки, топоры, рубанки и пилы не отменяются. Как и домоводство. Трусы и ночные рубахи девочек давно уже шить не заставляют, а фартук - почему бы и нет.

Совсем иначе будут выглядеть коридоры и вестибюли. Особенно большие перемены ждут начальную школу. Коррекционные дорожки, определители осанки, мини гольф, балансировочные доски, гимнастические маты, комплекты магнитных дорожных знаков, комплекты магнитных моделей автомобилей… Вы видели это в какой-нибудь школе сегодня? Разве что в частной. Но очень скоро именно такими будут зоны отдыха для детей в новых школах.

Кабинетам музыки позавидуют оркестры многих городских филармоний. Тамбурин, флейта, балалайка, жалейка, свирель, пианино, баян, скрипка, труба, кларнет и даже неизвестный мне инструмент под названием "рубель" - вот вам современный класс музыки.

Профильные инженерно-технологические классы оснастят 3D-принтерами, конструкторами и сканерами. Медико-биологические классы получат кардиографы, глюкометры, тонометры, фонендоскопы, комплекты анатомических моделей и многое другое.

В последние годы в школах очень востребованы группы продленного дня. Шли споры - нужны ли кровати, можно ли размещать группу в вестибюле, зимнем саду, в коридоре, в кабинете, скажем, русского языка? Что должно быть в комнате, которая используется для суперсовременной продленки? Не только кровати, но и пуфы-трансформеры, шкафы для одежды, наборы для экспериментирования, конструкторы, куклы в национальных костюмах, пазлы, игры на развитие логических операций и стратегического мышления, головоломки и многое другое.

Хорошие новости для любителей спортивных секций и фанатов уроков физкультуры. В спорткомплексах появятся туалеты и душевые. Теперь физкультура - это не только бег на 60 метров и отжимание до седьмого пота. В новых школах будут условия для хореографии, фитнеса, единоборств, велоспорта, гандбола, стрельбы, самбо и даже скалолазания…

Тут надо выдохнуть, так как, напомним, все это касается лишь новых зданий. А в России половина всех школ находится в зданиях, которым больше 50 лет. Так что пуфы-трансформеры эти школы закупить, конечно, могут, но душевая возле спортзала или лаборатория для экспериментальной подготовки к ГИА пока для них из области современной фантастики.

Что обязательное должно быть в современных зданиях школ:

Кабинет "началки":

- цифровая лаборатория по естествознанию,

- оборудование и наборы для эксперимента,

- куклы персонажи,

- ноутбуки или планшеты и тележка для подзарядки,

- цифровая видеокамера,

- базовый робототехнический набор.

Входная зона школы:

- ЖК-панель с медиаплеером,

- интерактивная стойка со встроенным планшетом,

- видеокамера внутреннего наблюдения,

- электронное табло (бегущая строка),

- электронная проходная через турникет,

- арочный металлодетектор.

Библиотечно-информационный центр:

- мобильная электронная библиотека,

- принтер,

- интерактивный программно-аппаратный комплекс,

- тележка-хранилище ноутбуков, планшетов,

- наушники,

- планшетный компьютер.

Актовый зал:

- мультимедийная трибуна для презентаций,

- экран большого размера,

- проектор с потолочный креплением,

- графический эквалайзер с микшером,

- вокальный радиомикрофон,

- генератор дыма.

Спортивный комплекс:

- степ-платформа,

- снаряд для функционального тренинга,

- бодибар (утяжеленная палка),

- музыкальный центр,

- передвижной стол для настольного тенниса.