Венский бал в Минске проходит с участием президента Беларуси

Первый в истории независимой Беларуси Венский бал стал яркой прелюдией к встрече Нового года. Он проходит в зале торжественных церемоний Дворца Независимости, информирует 28 декабря пресс-служба главы государства.

Среди участников и гостей праздника - президент Александр Лукашенко, премьер-министр Сергей Румас, председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова, глава администрации президента Игорь Сергеенко, представители органов госуправления и дипломатического корпуса. Но главными героями Венского бала, к кому обращено всеобщее внимание, местные обозреватели называют 360 молодых юношей и девушек, получивших приглашение на эту историческую встречу благодаря своим успехам в учебе, творчестве, спорте, научной и общественной деятельности.

Выступая перед участниками зрелищного торжества, Александра Лукашенко напомнил, что год назад именно в этом зале состоялся первый республиканский новогодний бал и была возрождена одна из самых красивых танцевальных традиций. Во все времена дворцы, по его словам, являлись центром политической и светской жизни, где искусство на самом высоком уровне сопровождало многие протокольные мероприятия. И в современном мире, подчеркнул президента, "искусство играет большую роль в международной дипломатии, открывает новые возможности для укрепления дружественных связей между народами и государствами".

В соответствии со строгими бальными традициями открылось торжество полонезом в исполнении дебютантов - девушек в белоснежных платьях с миниатюрными букетами в руках и юношей в черных фраках.