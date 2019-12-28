Заемщики смогут вернуть часть страховки при досрочном погашении кредита

Новые нормы касаются, как ипотечных заемщиков, так и тех, кто берет потребкредиты.

Как пояснили "РГ" во Всероссийском союзе страховщиков, потребовать назад "неиспользованную" часть страховки можно будет в течение 14 календарных дней с даты досрочного погашения кредита или займа. Для этого понадобится написать заявление. Если страхователем по договору является сам заемщик, обращаться за возвратом нужно в страховую компанию. Если банк (крайне распространенная ситуация, когда финансовая организация сама приобретает у страховщика страховую защиту сразу для большого числа заемщиков и потом подключает их к таким коллективным программам), заявление направляется туда.

На возврат части денег, уплаченных за полис, кредитору или страховой компании дается 7 дней.

Еще одна норма закона наделяет заемщиков, подключенных к коллективным программам страхования, правом вообще отказаться от полиса, оформленного вместе с кредитом, и получить назад деньги (сейчас такая возможность предусмотрена только для индивидуальных договоров страхования). Сделать это можно будет в течение 14 дней пока действует так называемый период охлаждения. Кредитор (в этом случае именно он является страхователем) будет обязан вернуть все уплаченные в счет подключения средства в течение 7 рабочих дней при отсутствии страхового случая. При этом за банком сохраняется право в случае отказа заемщика от страховки увеличить размер процентной ставки по кредиту, напоминают в ЦБ.

Закон также вводит для кредиторов обязанность информировать заемщиков об особенностях присоединения к договору коллективного страхования, о возможности от него отказаться, а также о размере страховой премии и иных платежей (например, комиссий), из которых формируется стоимость этой услуги, либо о максимально возможном размере платежа, включающего страховую премию и иные платежи.

Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2020 года и будут распространяться на договоры страхования, заключенные после этой даты.