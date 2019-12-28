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Рубрика: Власть

Захарова назвала 2020-й годом под эгидой выборов в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что следующий год в международно-политическом плане пройдет под знаком президентских выборов в США. По мнению дипломата, в этой связи возможны яркие пиар-акции со стороны Вашингтона.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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"Но нужно помнить об одном, что все будет подчинено именно главной внутриполитической цели, а именно президентским выборам в США", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия-24". По ее словам, в настоящее время активно разогревается тема так называемого активного вмешательства РФ в предстоящее голосование. Как отметила Захарова, Соединенным Штатам необходимы внешние поводы и стимулы, которые становятся факторами внутриполитической борьбы.

Ранее президент РФ Владимир Путин пошутил на тему якобы вмешательства России в выборы США. Отвечая на вопрос, пытается ли Москва вмешиваться в американские выборы, он отшутился, сказав, что РФ "обязательно это сделает". Что касается российского МИД, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров говорил, что Россия уважает выбор американского народа, как и любого другого народа. На вопрос, есть ли руководству РФ дело до того, кто станет следующим президентом США, министр уточнил: "Думаю, что никакого".

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