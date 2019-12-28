Закон о штрафах билетным спекулянтам вступит в силу после праздников

В зависимости от степени деяния и субъекта ответственности штрафы для граждан составят от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете (изначально в законопроекте фигурировали суммы от 100 до 300 тысяч рублей), для должностных лиц - от двукратной до трехкратной цены (изначально от 150 до 400 тысяч рублей), для ИП, работающих без образования юридического лица, и юрлиц - от трехкратной до пятикратной цены или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (ранее предполагалось от 200 до 500 тысяч рублей и 700 тысяч до 1 миллиона рублей соответственно).
Глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отмечал, что изначально в законопроекте фигурировали большие суммы штрафов, но в итоге были предложены дифференцированные размеры наказания, кратные стоимости билета. С учетом одобренных во втором чтении поправок, комитет предложил установить административную ответственность за реализацию билетов неуполномоченными лицами (это касается билетов, абонементов и экскурсионных путевок) по цене, превышающей стоимость на билете, а также с оказанием покупателю сопутствующих услуг, стоимость которых превышает 10% стоимости на билете. Его слова приводит РИА Новости. Норма будет действовать только в отношении мероприятий, проводимых государственными и муниципальными организациями.
Федеральный закон был подписан 27 декабря, и вступает в силу по истечении пятнадцати дней после дня его официального опубликования, то есть уже после новогодних праздников.