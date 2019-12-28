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28.12.2019 22:23
Рубрика: Экономика

Закон о штрафах билетным спекулянтам вступит в силу после праздников

Текст: Варвара Карпеева
Владимир Путин подписал закон о штрафах за перепродажу билетов в театры по завышенным ценам. Максимальный размер штрафов составит не более пятикратной стоимости билета. Деятельность юридических лиц может быть приостановлена на срок до 90 суток. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

В зависимости от степени деяния и субъекта ответственности штрафы для граждан составят от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете (изначально в законопроекте фигурировали суммы от 100 до 300 тысяч рублей), для должностных лиц - от двукратной до трехкратной цены (изначально от 150 до 400 тысяч рублей), для ИП, работающих без образования юридического лица, и юрлиц - от трехкратной до пятикратной цены или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (ранее предполагалось от 200 до 500 тысяч рублей и 700 тысяч до 1 миллиона рублей соответственно).

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отмечал, что изначально в законопроекте фигурировали большие суммы штрафов, но в итоге были предложены дифференцированные размеры наказания, кратные стоимости билета. С учетом одобренных во втором чтении поправок, комитет предложил установить административную ответственность за реализацию билетов неуполномоченными лицами (это касается билетов, абонементов и экскурсионных путевок) по цене, превышающей стоимость на билете, а также с оказанием покупателю сопутствующих услуг, стоимость которых превышает 10% стоимости на билете. Его слова приводит РИА Новости. Норма будет действовать только в отношении мероприятий, проводимых государственными и муниципальными организациями.

Федеральный закон был подписан 27 декабря, и вступает в силу по истечении пятнадцати дней после дня его официального опубликования, то есть уже после новогодних праздников.

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