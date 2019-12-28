Зеленский подтвердил обмен пленными в Донбассе 29 декабря

Киев готовится в воскресенье, 29 декабря, провести в Донбассе обмен удерживаемых лиц, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, состоится обмен пленными, украинская сторона ожидает этого. При этом Зеленский не уточнил формулу обмена, подчеркнув, что "должна быть полностью завершена верификация всех людей".

Ранее обмен пленными 29 декабря подтвердила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Она указала, что акция пройдет по принципу "всех установленных на всех установленных" еще до Нового года, согласно решению лидеров "нормандской четверки".

По данным портала strana.ua, обмен состоится в 11:00 на КПП "Майорск" под Горловкой в Донецкой области. По предварительным данным, всего обменяют примерно 210 человек по таким пропорциям: Донецк/Киев - 55/65, Луганск/Киев - 25/65. Общее число лиц на обмен составляет 130 от Киева и 80 от провозглашенных республик.