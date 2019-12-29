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29.12.2019 10:35
Рубрика: В мире

Аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронику авиакатастрофы

Текст: Марина Алешина
Международный аэропорт Алма-Аты, при вылете из которого 27 декабря потерпел крушение пассажирский самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air, опубликовал поминутную хронику трагедии, унесшей жизни четырнадцати человек, включая командира корабля. C ней можно ознакомиться на страничке аэропорта в соцсети Facebook.
Фото: Тимур Батыршин/РИА Новости
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Еще рано утром ничего не предвещало беды: регистрация на рейс началась в 05.35 утра по местному времени и ровно через час завершилась в штатном режиме по графику. В 07.21 лайнер с 93 пассажирами и пятью членами экипажа на борту поднялся в воздух, однако через минуту пропал с радаров диспетчеров. Уже в 07.24 руководитель полетов объявляет тревогу для аварийно-спасательной команды аэропорта, которая в 07.27 в полном составе собирается в указанном месте. В 7.36 на место крушения самолета (он рухнул на жилой квартал) прибывают пожарные бригады, начинается эвакуация людей. В 07.42 к ним присоединяется все специалисты, в том числе службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения, медики, спецтехника. К 8.10 утра все пассажиры, способные передвигаться самостоятельно, были эвакуированы.

Тем временем расследование причин катастрофы пока не завершено. Специалисты рассматривают три приоритетных версии: техническая неисправность, ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия.

В мире экс-СССР Казахстан Крушение самолета в Казахстане

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