Александр Емельяненко прокомментировал победу брата

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко отреагировал на победу брата Федора в поединке с Куинтоном Джексоном.

"Ходили, наступали друг на друга. По-другому никак не прокомментировать данный бой", - приводит слова Александра РБК.

Ранее братья Емельяненко выяснили отношения через прессу. Сначала Федор заявил в интервью, что считает своего младшего брата "мертвым", но молится за то, чтобы тот снова стал живым. В ответ Александр посоветовал брату забыть его и поставить "свечку за упокой".

Братья Емельяненко перестали общаться в 2014 году. Между ними было несколько ссор. В частности, в 2017 году Александр раскритиковал команду Федора и самого бойца за отказ поддержать его в ссоре с другим российским тяжеловесом Сергеем Харитоновым.