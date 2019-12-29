Опубликовано видео нокаута Емельяненко в поединке с Джексоном

В интернете появилась видеозапись нокаута российского бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко в поединке с американцем Куинтоном Джексоном.

Напомним, что Емельяненко уже в первом раунде нокаутировал оппонента. Точный и мощный удар россиянина повалил соперника на пол, и арбитр сразу же остановил бой.

По окончании поединка стало известно, что Федор получил травму ноги. Впрочем, как отметили в его команде, повреждение незначительно.