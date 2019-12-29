Опубликовано видео нокаута Емельяненко в поединке с Джексоном

В интернете появилась видеозапись нокаута российского бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко в поединке с американцем Куинтоном Джексоном.
Напомним, что Емельяненко уже в первом раунде нокаутировал оппонента. Точный и мощный удар россиянина повалил соперника на пол, и арбитр сразу же остановил бой.
По окончании поединка стало известно, что Федор получил травму ноги. Впрочем, как отметили в его команде, повреждение незначительно.
Vintage Fedor performance against Rampage (via @BellatorMMA) pic.twitter.com/wARMH8jZns— ESPN MMA (@espnmma) 29 декабря 2019 г.