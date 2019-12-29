Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде

В Японии завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 237, главным событием которого стал поединок тяжеловесов - россиянина Федора Емельяненко и Куинтона Джексона из США. Накануне боя американец не скупился на комплименты в адрес своего соперника, называя Федора своим кумиром. Но при этом намекал на то, что это не помешает ему победить.

Емельяненко отнесся к сопернику с уважением, отмечая сильные стороны Джексона, который подошел к поединку с весом в 120 кг, что на 11 кг больше чем у Емельяненко.

С первых же секунд боя бросилось с глаза, что американец явно перестарался с набором веса и мышц. "Последний Император", как называют Емельяненко, сразу же стал раскачивать соперника и наносить удары. Джексон старался обороняться и думал лишь об одном - вложиться в один удар и нокаутировать соперника. Однако шанса такого россиянин ему не дал.

После разведки Емельяненко стал атаковать чаще, и вскоре для американца все было кончено. Точный и мощный удар повалил его на пол и рефери тут же остановил поединок.

Теперь на счету 43-летнего россиянина 39 побед при шести поражениях, для 41-летнего Джексона поражение стало 14-м в карьере при 38 победах.

После поединка Емельяненко поблагодарил зрителей за поддержку, отметив, что этот бой для него, скорее всего, станет последним в Японии.

"Рад, что сегодня вновь мы одержали победу и мне удалось порадовать вас, дорогие фанаты. Именно здесь, в Японии, и случилось мое становление как бойца. Здесь я завоевал вашу любовь и ваше уважение. Сегодня я опять рад порадовать вас. К сожалению, моя спортивная карьера заканчивается. Возможно, это был мой последний бой здесь, в Японии. Благодарю за вашу любовь и поддержку. И хочу поклониться всем православным христианам, которые за меня молились в России, Сербии, Греции и здесь", - сказал Емельяненко после победы.