Емельяненко получил травму ноги в поединке с Джексоном

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко травмировал ногу в бою с американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator в японской Сайтаме. Об этом ТАСС сообщил представитель команды нашего спортсмена.

Емельяненко победил Джексона, нокаутировав оппонента в первом раунде. В одном из эпизодов Федор нанес удар ногой, который пришелся в защиту Куинтона. По окончании поединка россиянин покинул арену, прихрамывая.

"Думаем, что травма незначительна. Есть гематома, Федор немного хромает", - сказал представитель команды Емельяненко.

Добавим, что в активе Емельяненко теперь 39 побед и шесть поражений. Еще один поединок был признан несостоявшимся.