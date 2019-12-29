Емельяненко получил травму ноги в поединке с Джексоном

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко травмировал ногу в бою с американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator в японской Сайтаме. Об этом ТАСС сообщил представитель команды нашего спортсмена.
Емельяненко победил Джексона, нокаутировав оппонента в первом раунде. В одном из эпизодов Федор нанес удар ногой, который пришелся в защиту Куинтона. По окончании поединка россиянин покинул арену, прихрамывая.
"Думаем, что травма незначительна. Есть гематома, Федор немного хромает", - сказал представитель команды Емельяненко.
Добавим, что в активе Емельяненко теперь 39 побед и шесть поражений. Еще один поединок был признан несостоявшимся.
Fedor with the walk-off KO! #BellatorJapan pic.twitter.com/Wg6Ge4gEgu— Bellator MMA (@BellatorMMA) December 29, 2019