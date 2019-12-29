Александр Ширвиндт: Триптих существа Волчек - талант, мудрость и смелость

В Москве продолжается прощание с Галиной Волчек. Народный артист России Александр Ширвиндт отметил, что с Галиной Волчек навсегда уходит эпоха.

- Снаряды рвутся рядом. Очень прицельно и совершенно по важным стратегическим объектам. 63 года нашей дружбе и общению. Что такое Галочка? Триптих ее существа: талант, мудрость и смелость. Доказательство этому ее жизнь - поступки, а не теоретическое пребывание в этих ипостасях, - подчеркнул артист.

Он добавил, что второй Волчек не будет: "Масса талантливых учеников у нас, но таких ярчайших что-то перестали делать ... Конвеерность некоторая. То, что она совершила, останется навсегда. Потому что это веха эпохи. Эпоха кончается навсегда".