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29.12.2019 11:47
Рубрика: Культура

Александр Ширвиндт: Триптих существа Волчек - талант, мудрость и смелость

Текст: Дарья Щеглова
В Москве продолжается прощание с Галиной Волчек. Народный артист России Александр Ширвиндт отметил, что с Галиной Волчек навсегда уходит эпоха.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин назвал Волчек уникально талантливым человеком

- Снаряды рвутся рядом. Очень прицельно и совершенно по важным стратегическим объектам. 63 года нашей дружбе и общению. Что такое Галочка? Триптих ее существа: талант, мудрость и смелость. Доказательство этому ее жизнь - поступки, а не теоретическое пребывание в этих ипостасях, - подчеркнул артист.

Он добавил, что второй Волчек не будет: "Масса талантливых учеников у нас, но таких ярчайших что-то перестали делать ... Конвеерность некоторая. То, что она совершила, останется навсегда. Потому что это веха эпохи. Эпоха кончается навсегда".

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