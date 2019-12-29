Я придумал пословицу: "Если ты не подведешь итоги, то итоги подведут тебя". Чем еще и заниматься-то за день до наступления Нового года, как не итоги подводить?

Мои итоги субъективны. Разумеется. А чьи объективны? Даже когда премию выдают - тоже ведь своего рода итог, тотчас все вокруг начинают шуметь: "Несправедливо! Необъективно!" Благодаря доверию "Российской газеты" я каждую неделю как бы подвожу итоги прожитым семи дням. Так что мне, как говорится, сам Бог велел подвести теперь итоги года. Зачем? Для информации, для возможных дискуссии и просто интереса для.

Мне интересно не соревнование, а талантливые ребята, их мысли и убежденность в правоте того, что они делают

Начнем с печального - главной потери года. Их было, увы, как всегда немало, этих потерь, и тут эпитет "главная", по большому счету, не подходит. Но поскольку итоги мои личные, то самая для меня невозможная и невосполнимая - это уход Марка Анатольевича Захарова.

Захаров не только создал уникальный театр Ленком, не только придумал и воплотил своеобразный и столь же узнаваемый театральный язык. Он был непререкаемый авторитет в театральном мире. Само его присутствие, сама по себе возможность обратиться к нему делало иным наш театральный ландшафт. Лучший спектакль - "Капкан" в театре "Ленком", который отныне носит имя мастера. Спектакль, начатый Захаровым, и выпущенный его дочерью Александрой Захаровой. В уходящем календарном году было немало спектаклей хороших. Но "Капкан", во-первых, продолжает и, что важно, развивает работу над этим новым театральным языком. А во-вторых, эта постановка - удивительное дело, когда ученики мастера объединились вокруг его дочери, чтобы создать театральный шедевр.

Лучшим актером я бы назвал Владимира Юматова из этого спектакля. Знаете, что я вам скажу? Мне особенно интересно, когда я, опытный зритель, не понимаю, как сделано, сыграно, поставлено. Вот как играет Юматов, я не понимаю. А забыть эту роль не могу. Из фильмов мой фаворит - "Француз" Андрея Смирнова. Предельно честная, исповедальная, и, что немаловажно, профессиональная картина. Когда я узнал, что гильдия кинокритиков не включила "Француза" в список фильмов, претендующих на приз гильдии, я весьма удивился. На мой взгляд, это фильм-явление, которое нельзя не замечать.

И лучший актер для меня Александр Балуев, сыгравший в фильме Андрея Смирнова. Некоторым кинематографистам не хватает двух часов экранного времени, чтобы показать судьбу. Балуеву хватило нескольких сцен. То, что он делает, - вершина актерского мастерства. Критики считают эту роль ролью второго плана, на мой вкус - первого, и даже высшего плана. Из зарубежного кино - все-таки "Джокер" и исполнитель главной роли Хоакин Феникс. И именно по той же причине: я иногда не понимал, как артист может так играть; какими приемами он пользуется; откуда берется такая глубина. Скажем, ДиКаприо в "Однажды в Голливуде" играет очень здорово, но понятно. Хоакин Феникс - непостижимо.

Мне повезло: на открытии фестиваля в Выборге я увидел мультфильм Константина Бронзита "Он не может жить без космоса". Этот анимационный восторг - я бы так обозначил жанр фильма - ныне абсолютно справедливо претендует на "Оскар". Это философская притча о человеческом предназначении, о трудном пути самого человека к нему. Эта короткая анимация поднимает такие серьезные проблемы и воспитания и человеческого существования, к которым куда как редко прикасается и большое кино. Безусловный для меня победитель в жанре анимации.

Человек жив человеком. И это самое интересное, что может ждать нас всех в Новом году

Самый главный мой личный итог уходящего года: это выпуски программы "Наблюдатель" на канале "Культура" и книга "Обойдемся без педагогики. Книга для родителей, которые хотят воспитывать детей самостоятельно". Фильм Бронзита оказался очень в русле моих размышлений. Как и книга Наталии Ининой "Испытание детством. На пути к себе". Я рассказывал об этой книге в одной из колонок, не буду повторяться. Скажу только, что эта книга о том, как относиться к детям как к людям, как и чему можно учиться у них.

В жанре литературы у меня есть второй победитель. Книга Александра Ширвиндта "Склероз, рассеянный по жизни". Признаюсь, что открыл для себя актера как интересного писателя. Можно подумать, что это книга воспоминаний. Но это так лишь отчасти. На самом деле книга остроумно и ненавязчиво учит жить так, чтобы с улыбкой преодолевать все напасти жизни. Полезное чтение. На телевидении у меня два победителя. "Большая опера" на родном канале "Культура". Я очень люблю оперу, но это только один пласт передачи. Это программа об очень молодых, очень талантливых и очень интересных людях. А люди - это то, чего так не хватает на нашем телевидении сегодня. Вторая - "Синяя птица", выходящая на "России 1". Здесь тоже главные герои - люди, только они еще весьма молоды. Здесь, как и в "Большой опере", мне интересно не соревнование, не кто победит, а вот эти талантливые ребята - их мысли, их умения, их убежденность в правоте того, что они делают.

Вот такие мои другие итоги.

Ну что? Всех - с почти уже наступившим Новым годом! Что пожелать? А давайте, я пожелаю нам всем новых человеческих открытий и в искусстве, и в жизни. Человек жив человеком. И это самое интересное, что может ждать всех нас в Новом году.