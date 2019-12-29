AP: В 2019 году число массовых убийств в США достигло рекордных показателей

В уходящем году число массовых убийств в США достигло рекордных показателей - зарегистрирован 41 случай, когда от рук злоумышленников погибали четыре или больше человек. Из них 33 инцидента были связаны со стрельбой.

Такую информацию в субботу распространило агентство Associated Press (AP), ссылаясь на статистические данные, собранные в сотрудничестве с газетой USA Today и Северо-восточным университетом в Бостоне. Отмечается, что за 2019 год в результате таких нападений погибли 211 человек, пишет ТАСС.

AP обращает внимание, что подобная статистика ведется с 2004 года, однако архивные документы свидетельствуют, что данные за 2019 год превышают годовые показатели по количеству массовых убийств в США с 70-х годов прошлого века.

Ранее рекорд удерживал 2006 год, когда число нападений достигло 38. При этом до сих пор годом, за который в результате массовых нападений погибло наибольшее число людей, остается 2017. Тогда стрельба на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе (штат Невада) унесла жизни 58 человек. Этот случай стал самым кровавым массовым расстрелом людей в новейшей истории США.