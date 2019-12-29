Баскетбольный "Енисей" снова сотворил сенсацию

Последний за 2019-й календарный год и наполовину усеченный тур регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоял всего из трех матчей, но все они прошли в очень упорной борьбе, исход решался непосредственно в драматичных концовках. Очередную сенсацию сотворил красноярский "Енисей", победивший дома казанский УНИКС, подвинув соперника с 4-го места - 95:93.

"Енисей" смело можно назвать открытием нынешнего сезона. В прошлом чемпионате 2018/19 сибирская команда не попала в восьмерку сильнейших и осталась за бортом плей-офф. Зато в текущем турнире красноярцы начали с оглушительной сенсации, переиграв дома действующего победителя Единой лиги и Евролиги ЦСКА (80:71), затем столь же успешно провели домашние матчи против саратовского "Автодора" (85:78), краснодарского "Локомотива-Кубани" (98:91) и вот теперь огорчили УНИКС. А ведь казанцы финишировали на первом месте в своей сильной по составу участников подгруппе предварительного этапа Еврокубка.

Под занавес года "Енисей" на своей площадке "Арены Север" сыграл против УНИКСа с огоньком, беспрерывно лидируя с пятой минуты встречи и почти до победного окончания матча. К чести казанцев отметим, что баскетболисты из столицы Татарстана во второй половине встречи сумели ликвидировать отставание с 20 очков (53:73 на 26-й минуте), все-таки сравняв счет за 19 секунд до сирены - 93:93 после дальнего попадания Джамара Смита. Оперативно взятый тайм-аут главного тренера сибиряков хорвата Дражена Анзуловича поспособствовал грамотной организации последней атаки, которую зал встретил стоя. В итоге Дэвион Берри за счет индивидуального мастерства на мгновение освободился от опеки и на предпоследней секунде основного времени матча совершил бросок, слегка заступив через трехочковую линию - точно! Именно этот американец и стал лучшим бомбардиром у победителей, набрав 21 очко. В УНИКСе самым результативным оказался еще один заокеанский баскетболист Эрик Макколлум - 25 очков.

Кстати, "Енисей", как и наши признанные гранды, тоже выступает на двух фронтах. В Кубке ФИБА-Европа красноярцы успешно преодолели барьер первого группового этапа и сейчас ведут борьбу в одном из четырех квартетов следующего раунда Топ-16, пока находясь в зоне попадания в плей-офф.

- Хочу поздравить моих игроков - это очень важная победа для команды, - сказал рулевой "Енисея" Дражен Анзулович на пресс-конференции после матча своих подопечных против УНИКСа. - Имелись большие проблемы после встречи в Нижнем Новгороде - мы действовали без пяти основных баскетболистов. Очень понравилось, как парни играли действовали в первые 25 минут, когда вели 20 очков. Но потом расслабились, отпустили игру и дали сопернику возможность подобраться вплотную. У нас было много шансов решить все вопросы, не доводя дело до последних секунд. Но, благо, мы в итоге все же выиграли в самом конце основного времени.

Белорусский "Цмоки-Минск", несмотря на незавидный статус аутсайдера, оказал дома серьезнейшее сопротивление безоговорочному фавориту матча ЦСКА. В середине третьей четверти минчане к восторгу своих болельщиков лидировали с двухзначной разницей в счете - 61:51. Конечно, армейцы за счет мастерства своих игроков и их опыта сумели догнать соперника, но белорусский клуб бился до самого конца. Исход матча стал ясен только за 25 секунд до завершения четвертой десятиминутки, когда Майк Джеймс реализовал трехочковый бросок, позволивший гостям получить уже не зыбкий перевес - 92:86. Итоговый результат - 94:91 в пользу "красно-синих".

И, наконец, "Локомотив-Кубань" победил на выезде польскую "Зелену-Гуру" благодаря решительным действиям форварда сборной Литвы Миндаугаса Кузминскаса, который при равном счете за 10 секунд до сирены смело атаковал кольцо хозяев - 85:83. Причем "Зелена-Гура" еще успевала перевести матч в овертайм и даже праздновать успех, однако шведский легионер хозяев Людвиг Хакансон, решивший пойти ва-банк и бросить издали - промахнулся.

Положение команд в Единой лиге

1. "Химки" (Московская область) - 11 побед - 1 поражение;

2. ЦСКА (Москва) - 10-3;

3. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 8-4;

4. "Енисей" (Красноярск) - 6-4;

5. УНИКС (Казань) - 6-5;

6. БК "Нижний Новгород" - 5-6;

7. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 5-6;

8. "Калев" (Таллинн, Эстония) - 5-7;

9. "Автодор" (Саратов) - 4-6;

10. "Астана" (Нур-Султан, Казахстан) - 4-6;

11. "Зелена-Гура" (Польша) - 4-7;

12. "Парма" (Пермский край) - 3-9;

13. "Цмоки-Минск" (Белоруссия) - 2-9.

Матчи в первой половине января 2019 года:

4 января, суббота. УНИКС - "Автодор".

5 января, воскресенье. "Калев" - "Зелена-Гура", "Астана" - "Енисей".

6 января, понедельник. "Химки" - ЦСКА, "Цмоки-Минск" - "Зенит".

11 января, суббота. "Локомотив-Кубань" - "Нижний Новгород".

12 января, воскресенье. "Цмоки-Минск" - "Автодор", "Парма" - "Астана".

13 января, понедельник. "Енисей" - "Зелена-Гура".