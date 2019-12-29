Баскетбольный "Локо" выиграл матч Единой лиги в Польше

Последний в уходящем 2019-м году календарный матч чемпионата Единой лиги ВТБ был сыгран в Польше. Краснодарский "Локомотив-Кубань" на последних секундах встречи добился успеха в соперничестве с местным клубом "Зелена-Гура" - 85:83. Железнодорожники сохранили за собой третью строчку в турнирной таблице.

"Зелена-Гура", которую возглавляет известный в прошлом игрок сборных союзной Югославии и Хорватии Жан Табак, перед матчем с "Локо" находилась за пределами зоны плей-офф, куда попадут 8 сильнейших команд из 13-ти, но все равно считалась очень опасным соперником. Польский клуб в этом сезоне уже успел одержать отчасти сенсационные гостевые победы над саратовским "Автодором" и БК "Нижний Новгород", а ныне лидирующим "Химкам" в матче открытия чемпионата на столичной арене в Петровском парке "Зелена-Гура" уступила всего-то четыре очка.

"Локомотив-Кубань" в конце ноября в матче первого круга дома одолел "Зелену-Гуру" с солидной разницей в счете (93:71), однако противостояние этих же команд в Польше проходило совершенно по иному сюжету. На большой перерыв команды ушли при равном счете 39:39, а в третьей четверти "Локомотиву" после серии дальних попаданий в исполнении Миндаугаса Кузминскаса, Уилла Каммингса и Сэма Деккера удалось оторваться на дюжину 12 очков - 64:52. Однако в заключительной десятиминутке, за 2.16 до окончания основного времени игры, меткий выстрел из-за дуги шведского легионера хозяев Людвига Хакансона позволил "Зелене-Гуре" после длительной погони полностью ликвидировать отставание - 80:80.

Наставник "Локо" Евгений Пашутин сразу же взял тайм-аут. Судьба матча решилась на последней минуте. Палочкой-выручалочкой краснодарцев уже не первый раз стал форвард сборной Литвы Кузминскас, который после прохода под кольцо соперника совершил точный бросок с боковой границы трехсекундной зоны. До сирены оставалось 10 секунд, Жан Табак воспользовался правом на тайм-аут. "Зелена-Гура" смогла организовать атаку, Хакансон сумел найти точку для дальнего выстрела, но промахнулся.

Фото: flickr/ VTB League

Самыми результативными в составе гостей стали Сэм Деккер (27 очков плюс 10 подборов) и Миндаугас Кузминскас (23), Алан Уильямс совершил дюжину подборов, в рядах польской команды лучшие показатели у Дрю Гордона (14) и Ивицы Радича (13).

Таким образом, после недавнего прихода Евгения Пашутина на пост главного тренера "Локомотива-Кубани", о котором официально было объявлено поздним вечером 7 декабря, краснодарцы выиграли все три проведенных матча Единой лиги, в том числе прервали затяжную серию побед лидера соревнований БК "Химки".

Перед коротким новогодним перерывом в регулярном чемпионате Единой лиги лидируют: "Химки" - 11 побед - 1 поражение, ЦСКА - 10-3, "Локомотив-Кубань" - 8-4, "Енисей" (Красноярск) - 6-4, УНИКС (Казань) - 6-5. Турнир возобновится 4 января матчем УНИКС - "Автодор". Что касается "Локо", то южане первый матч в 2020 году проведут 11 января дома против БК "Нижний Новгород".

Фото: flickr/ VTB League

Комментарий

Евгений Пашутин, главный тренер ПБК "Локомотив-Кубань" (Краснодар)

- Мы ожидали тяжелую игру, так как "Зелена-Гура" дома действует очень агрессивно и реализовывает свои броски с высоким процентом. Собственно, они так и играли в первой половине. Мы хорошо подготовились к этому матчу, и я рад, что ребята стали все делать организованно. Победа в Польше очень важна, потому что перед стартом второй половины сезона мы развиваем командный характер, улучшаем взаимодействия и входим в Новый Год с положительными эмоциями.