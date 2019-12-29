Баскетбольный "Локо" выиграл матч Единой лиги в Польше

Новости

Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу "Миротворца" 12:05
Рейсовый автобус из Петербурга съехал в кювет в Эстонии 11:18
Опубликовано видео нокаута Емельяненко в поединке с Джексоном 11:17
Из-за беспорядков в Индии тысячи туристов отказались от туров в Тадж-Махал 11:10
Емельяненко получил травму ноги в поединке с Джексоном 10:42
Кругосветная яхта "Сибирь" отметит новый год в Рио-де-Жанейро 10:40
Немерюк: Снег в центре Москвы не купленный 10:39
Пассажиры, погибшие при падении самолета в США, летели на футбольный матч 10:08
Уникальный ВАЗ-2109 выставили на продажу на Украине 10:00
В Москве проходит прощание с Галиной Волчек 09:36
Хоккеисты РФ отказались пожимать руку капитану канадцев на молодежном ЧМ 08:45
Назван состав сборной России на ЧЕ по фигурному катанию 08:33
Панарин первым из россиян набрал 50 очков в сезоне 08:11
В МИД России появился новый департамент 08:00
Овечкин обошел Селянне, но "Вашингтон" проиграл "Каролине" Свечникова 07:46
В "Нафтогазе" заявили об отсутствии согласованных текстов соглашений по газу 07:20
В Луизиане пять человек стали жертвами крушения легкомоторного самолета 06:59
В Вологодской области четыре человека погибли в лобовом ДТП 06:34
Новый закон ужесточит контроль за оборотом медицинского спирта в России 06:24
В Мексике шесть человек погибли при вооруженном нападении на АЗС 05:42
В России отреагировали на вызов посла РФ в МИД Польши 05:28
На Ямале мэр города под Новый год таксует и раздает подарки 05:00
Захарова объяснила причины выхода США из ряда международных соглашений 04:50
Пушков прокомментировал реакцию Польши на слова Путина о после-антисемите 04:11
Мадуро объявил президента Колумбии врагом Венесуэлы 03:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
29.12.2019 10:40
Рубрика: Спорт

Баскетбольный "Локо" выиграл матч Единой лиги в Польше

Текст: Илья Трисвятский
Последний в уходящем 2019-м году календарный матч чемпионата Единой лиги ВТБ был сыгран в Польше. Краснодарский "Локомотив-Кубань" на последних секундах встречи добился успеха в соперничестве с местным клубом "Зелена-Гура" - 85:83. Железнодорожники сохранили за собой третью строчку в турнирной таблице.
Фото: flickr/ VTB League Фото: flickr/ VTB League
Фото: flickr/ VTB League

"Зелена-Гура", которую возглавляет известный в прошлом игрок сборных союзной Югославии и Хорватии Жан Табак, перед матчем с "Локо" находилась за пределами зоны плей-офф, куда попадут 8 сильнейших команд из 13-ти, но все равно считалась очень опасным соперником. Польский клуб в этом сезоне уже успел одержать отчасти сенсационные гостевые победы над саратовским "Автодором" и БК "Нижний Новгород", а ныне лидирующим "Химкам" в матче открытия чемпионата на столичной арене в Петровском парке "Зелена-Гура" уступила всего-то четыре очка.

Фото: <a href="http://www.wbcdynamo.ru/" target="_blank">Баскетбольный клуб "Динамо"</a>
Девушки курского "Динамо" выиграли Кубок РФ по баскетболу

"Локомотив-Кубань" в конце ноября в матче первого круга дома одолел "Зелену-Гуру" с солидной разницей в счете (93:71), однако противостояние этих же команд в Польше проходило совершенно по иному сюжету. На большой перерыв команды ушли при равном счете 39:39, а в третьей четверти "Локомотиву" после серии дальних попаданий в исполнении Миндаугаса Кузминскаса, Уилла Каммингса и Сэма Деккера удалось оторваться на дюжину 12 очков - 64:52. Однако в заключительной десятиминутке, за 2.16 до окончания основного времени игры, меткий выстрел из-за дуги шведского легионера хозяев Людвига Хакансона позволил "Зелене-Гуре" после длительной погони полностью ликвидировать отставание - 80:80.

Наставник "Локо" Евгений Пашутин сразу же взял тайм-аут. Судьба матча решилась на последней минуте. Палочкой-выручалочкой краснодарцев уже не первый раз стал форвард сборной Литвы Кузминскас, который после прохода под кольцо соперника совершил точный бросок с боковой границы трехсекундной зоны. До сирены оставалось 10 секунд, Жан Табак воспользовался правом на тайм-аут. "Зелена-Гура" смогла организовать атаку, Хакансон сумел найти точку для дальнего выстрела, но промахнулся.

Фото: flickr/ VTB League

Самыми результативными в составе гостей стали Сэм Деккер (27 очков плюс 10 подборов) и Миндаугас Кузминскас (23), Алан Уильямс совершил дюжину подборов, в рядах польской команды лучшие показатели у Дрю Гордона (14) и Ивицы Радича (13).

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Ведущим баскетбольного Матча звезд в Москве станет Иван Ургант

Таким образом, после недавнего прихода Евгения Пашутина на пост главного тренера "Локомотива-Кубани", о котором официально было объявлено поздним вечером 7 декабря, краснодарцы выиграли все три проведенных матча Единой лиги, в том числе прервали затяжную серию побед лидера соревнований БК "Химки".

Перед коротким новогодним перерывом в регулярном чемпионате Единой лиги лидируют: "Химки" - 11 побед - 1 поражение, ЦСКА - 10-3, "Локомотив-Кубань" - 8-4, "Енисей" (Красноярск) - 6-4, УНИКС (Казань) - 6-5. Турнир возобновится 4 января матчем УНИКС - "Автодор". Что касается "Локо", то южане первый матч в 2020 году проведут 11 января дома против БК "Нижний Новгород".

Фото: flickr/ VTB League
Комментарий

Евгений Пашутин, главный тренер ПБК "Локомотив-Кубань" (Краснодар)

- Мы ожидали тяжелую игру, так как "Зелена-Гура" дома действует очень агрессивно и реализовывает свои броски с высоким процентом. Собственно, они так и играли в первой половине. Мы хорошо подготовились к этому матчу, и я рад, что ребята стали все делать организованно. Победа в Польше очень важна, потому что перед стартом второй половины сезона мы развиваем командный характер, улучшаем взаимодействия и входим в Новый Год с положительными эмоциями.

Спорт Баскетбол

Главное сегодня

Рейсовый автобус из Петербурга съехал в кювет в Эстонии
Назван состав сборной России на ЧЕ по фигурному катанию
В "Нафтогазе" заявили об отсутствии согласованных текстов соглашений по газу
Путин упростил получение информации о льготах
В МИД России появился новый департамент