В чемпионате Англии состоялись матчи 20-го тура. Центральным событием выходных стало лондонское дерби между "Арсеналом" и "Челси" (1:2).

Обе команды сейчас находятся не в лучшей форме. "Арсенал", который с недавних пор тренирует Микель Артета, за последние два месяца выиграл лишь один матч в Премьер-лиге. Как итог - "канониры" скатились в нижнюю часть таблицы и пока не могут всерьез рассчитывать на борьбу за место в Лиге чемпионов.

Что касается "Челси", то команда Фрэнка Лэмпарда по-прежнему нестабильна. Она может обыграть в гостях "Тоттенхэм", а затем уступить дома "Саутгемптону". И все же "синие", в отличие от своего вчерашнего соперника, борются за четвертое место. Причем делают это успешно.

В матче с "Арсеналом" футболисты Лэмпарда проигрывали до 83-й минуты. Но затем голы Жоржиньо и Тэмми Абрахама позволили "Челси" одержать победу и закрепиться на четвертой строчке. На данный момент у "синих" на четыре очка больше, чем у "МЮ".

Наверняка в гонке за места в Лиге чемпионов поучаствует "Тоттенхэм". Но для этого ему желательно перестать сорить очками. На выходных "шпоры" едва не проиграли последнему клубу в таблице - "Норвичу". "Канарейки" вели 2:1 до 85-й минуты, пока Гарри Кейн с пенальти не установил окончательный счет.

Ну а борьбы за чемпионство в Англии, по всей видимости, не будет. Перед прошедшим туром "Ливерпуль" оторвался от "Лестера" и "Манчестер Сити" на десять и 14 баллов соответственно. При этом у "красных" есть еще два матча в запасе по сравнению с "Лестером" и один - с "Сити".