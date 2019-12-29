Что представляет из себя Fokker 100: Эксперт - о катастрофе под Алма-Атой

Напомним, 27 декабря самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air, направлявшийся из Алма-Аты в Нур-Султан, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. На борту было 98 человек, в том числе пять членов экипажа. По последним данным, трагедия унесла жизни четырнадцати человек, включая командира корабля.

Полеты Fokker 100 и деятельность Bek Air приостановлены.

Комментарий

Ситуацию вокруг катастрофы Fokker 100 анализирует генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко.

- Что из себя представляет Fokker 100? Это самолет, выпускавшийся в Нидерландах. Оснащен двумя расположенными в хвостовой части реактивными двигателями. Благодаря низким эксплуатационным расходам, с Fokker 100 мало кто мог конкурировать в 80-е годы среди самолетов вместимостью около 100 пассажиров. Однако в 90-е конкуренция резко возросла: появились более эффективные самолеты. И в 1997 году Fokker перестал выпускаться, потому что компания-производитель за год до этого стала банкротом. Всего было построено 283 машины.

Начиная с 2000 года, авиакомпании мира стали выводить самолеты данного типа из своих парков воздушных судов. Но до сих пор некоторые авиаперевозчики (в первую очередь, в Австралии и Иране) продолжают их эксплуатировать. Среди эксплуатантов и казахстанская Bek Air.

Упавший самолет имел регистрационные знаки UP-F1007. Но, кстати, его предыдущая история (под другими регистрационными знаками) включала Тайвань и Германию: с апреля 1996 года самолет эксплуатировался тайваньской авиакомпанией Formosa Airlines; с марта 2004 года самолет эксплуатировался тайваньской авиакомпанией Mandarin Airlines; с ноября 2009 года самолет эксплуатировался немецкой авиакомпанией Contactair, находясь в лизинге от Mass Holding; с сентября 2012 года самолет эксплуатировался немецкой авиакомпанией OLT Express Germany; полеты были прекращены 27 января 2013 года; с 13 июля 2013 года самолет эксплуатировался казахстанской авиакомпанией Bek Air; c сентября 2016 года Bek Air сдал самолет в аренду афганской авиакомпании Kam Air; с марта 2017 года Bek Air сдал самолет в аренду афганской авиакомпании Safi Airways; с июня 2017 года самолет эксплуатировался казахстанской авиакомпанией Bek Air; с января 2019 года Bek Air сдал самолет в аренду компании Safe Air Company (существует несколько компаний с таким названием; единственная, зарегистрированная в ИКАО, находится в Кении); с июля 2019 года самолет эксплуатировался казахстанской авиакомпанией Bek Air.

За время эксплуатации официальными источниками зарегистрировано 39 авиационных происшествий с данным типом воздушного судна: 16 самолетов получили серьезные разрушения и были списаны. При этом погибли 197 человек, которые находились в самолетах, плюс 6 человек на земле.

Из общего списка авиационных происшествий с самолетом Fokker 100 привлекают внимание те, которые произошли при схожих обстоятельствах.

Так, 5 марта 1993 года в аэропорту Скопье сразу после взлета потерпел катастрофу самолет Fokker 100 авиакомпании Palair Macedonian Airlines. Из находившихся на борту 97 человек погибли 83. Что установило следствие? Во время стоянки самолета на перроне после его прибытия из предыдущего рейса шел небольшой снег. Точка росы составляла -1°С, температура 0°С.

Обледенения на крыльях при предполетной проверке обнаружено не было: крылья были только мокрыми от падавшего и таявшего снега. Противообледенительную обработку самолета было решено не проводить. Через 2 секунды после отрыва от полосы началась сильная вибрация, неожиданно и резко развился правый крен в 10°, моментально после этого - левый крен в 50° и, с разницей в 2 секунды, правый крен в 55°. Самолет столкнулся с поверхностью земли, разломившись на три части… Правое крыло и правый двигатель пробили при этом заднюю часть пассажирского салона. Хвостовое оперение отделилось.

В выводах расследователей говорилось: "столкновение с поверхностью земли в крутом правом крене вскоре после взлета было вызвано потерей управляемости креном из-за наличия льда на крыльях. Такая ситуация возникла из-за отсутствия обработки воздушного судна противогололедной или противообледенительной жидкостью в метеорологических условиях, способствующих обледенению, из-за недостаточной осведомленности об обледенении летного экипажа и инженера аэродрома".

25 января 2007 года у самолета Fokker 100 французской авиакомпании Régional Compagnie Aerienne Europeenne сразу после выполнения взлета с ВПП 13 аэродрома По развился левый крен до 35°, после чего самолет накренился вправо на 67°. Сразу после этого снова возник крен влево на 59°. После взлета самолет набрал высоту 107 футов (32,5 м), после чего снизился, и колесо правой опоры шасси коснулось земли. Капитан принял решение взлет прекратить. На этот момент скорость составляла 160 узлов. Самолет приземлился немного справа от конца взлетно-посадочной полосы и пробил ограждение аэропорта. Самолет пересек автодорогу вдоль ограждения аэропорта, при этом обе стойки шасси отделились от фюзеляжа, после чего самолет остановился на склоне оврага. Погиб водитель грузовика, проезжавшего по автодороге. Все находившиеся в самолете остались в живых.

И опять же эксперты установили: авиационное происшествие произошло из-за потери управления воздушным судном, вызванным наличием льда на поверхности крыльев из-за недостатков при учете погоды во время стоянки самолета…

Какие тут способствующие факторы? Недостаточная осведомленность о рисках, связанных с обледенением на земле и изменениями в летных характеристиках воздушного судна из-за этого явления. Чувствительность небольших самолетов, не оборудованных обогревом, к воздействию образования льда на поверхностях воздушных судов при их нахождении на земле. Недостаточная информированность экипажа о процедурах тактильной проверки состояния поверхностей в условиях обледенения и недостаточность действий наземных техников. И еще один немаловажный момент - привычность экипажа к полетам такого вида, включая явления погоды, которые вряд ли могли побудить экипаж к особой бдительности.

А вот информация, которая напрямую, возможно, и не касается катастрофы в Алма-Ате, но может быть с ней связана. 10 марта 1989 года вскоре после взлета из регионального аэропорта Драйден (США) потерпел катастрофу самолет Fokker F28-1000 Fellowship авиакомпании Air Ontario. Из-за того, что самолет не смог набрать высоту, через 49 секунд после отрыва от взлетно-посадочной полосы он столкнулся с деревьями. На борту находилось 65 пассажиров и 4 члена экипажа. Двадцать один пассажир и три члена экипажа в результате происшествия погибли. Расследованием было установлено, что резкая потеря летных характеристик была вызвана наличием льда на крыльях воздушного судна.

Через три года, 22 марта 1992 года, в США произошло аналогичное происшествие с самолетом Fokker F28-1000 авиакомпании USAir. Практически сразу после взлета из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардия. Самолет резко накренился и почти в перевернутом состоянии столкнулся с поверхностью земли. Из 51 человека, находившегося на борту, 27 погибли. Расследователи установили, что из-за ошибочных действий экипажа и продолжительных задержек перед взлетом на крыльях самолета образовалась ледовая корка, которая критически ухудшила летные характеристики самолета.

Что может объединять эти два разных типа самолета? Как оказалось, многое. Fokker 100 - это узкофюзеляжный среднемагистральный пассажирский реактивный самолет, который был разработан в первой половине 1980-х годов нидерландской авиастроительной компанией Fokker. Он является удлиненной версией модели Fokker F28 Fellowship.

Расследователи разберутся, что стало причиной трагедии Fokker 100 под Алма-Атой. Мы просто обращаем внимание авиационной общественности на ситуации с данным типом воздушного судна, схожие с тем, что произошла в Казахстане.

Кстати, по сообщению пассажиров, покидавших самолет через аварийный выход на крыло, оно было скользким настолько, что практически все падали.