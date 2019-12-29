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Для первой азиатки в "Звездных войнах" потребовали отдельный сериал

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    29.12.2019, 14:19
Текст:   Олег Усков

Ситуация вокруг Роуз Тико, женщины-азиатки из новых "Звездных войн", продолжает накаляться.

Фото: kinopoisk.ru
Названа дата премьеры второго сезона "Мандалорца"

Борцы за права подсчитали, что героиня актрисы Келли Мэри Трэн в картине "Скайуокер. Восход" (наша рецензия) мало того, что появляется всего на одну минуту шестнадцать секунд, так еще и ничем достойным себя там не проявляет. И это ужасно несправедливо, так как для обновления франшизы девица крайне важна.

В итоге в Сети разгорелось негодующее движение под хэштегами #RoseTicoDeservedBetter и #JusticeforRose, а Джон Чу, постановщик "Безумно богатых азиатов", предложил - через Twitter - себя в качестве режиссера очередного спин-оффа вселенной Star Wars. Максимально "справедливого" - сольного сериала Роуз для стриминга Disney+, передает DigitalSpy.

И это теперь, с учетом царящих в индустрии настроений, совершенно не кажется невозможным. Тем более что Роуз - первый значимый персонаж "азиатской внешности" в истории SW в принципе.

Тико - техник Сопротивления Леи Органы в период его противостояния Первому ордену. На экране дебютировала в фильме "Эпизод VIII: Последние джедаи" 2017 года (наша рецензия).

Келли Мэри Трэн - тридцатилетняя американская актриса вьетнамского происхождения. Сниматься начала в 2011-м - эпизодическими ролями в сериалах.

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