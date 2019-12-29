Домашнее насилие убивает больше британцев, чем терроризм

В Британии от домашнего насилия гибнет в 15 раз больше людей, чем из-за терроризма. Как пишет The Guardian, с 2000 по 2018 годы в Англии и Уэльсе терроризм унес жизни 126 человек, а бытовой произвол - 1870, причем еще 400 людей из-за него ежегодно накладывали на себя руки.

Больше всего пострадавших среди женщин. Отметим, что Британия остается единственной западноевропейской страной, которая до сих пор не ратифицировала Стамбульскую конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. В стране нет закона о противодействии семейному рукоприкладству, проект соответствующего билля только рассматривает парламент. Сегодня домашний произвол в отношении женщин стал весьма болезненным вопросом для граждан многих европейских стран. К примеру, в Германии, согласно статистике, каждый час одна женщина становится жертвой домашнего насилия - за 2018 год от него пострадали более 114 тысяч немок. Не менее высокие показатели во Франции, где ежегодно побоям дома подвергаются 213 тысяч женщин, а в 2019 году от рук своего нынешнего или бывшего партнера погибли по меньшей мере 117 гражданок Пятой республики.