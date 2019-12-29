Емельяненко победил Джексона в поединке в Японии

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в главном бою турнира Bellator в Японии. "Последний император", как еще называют Емельяненко, нокаутировал оппонента в первом раунде.

Федор оказался значительно сильнее Куинтона, подошедшего к противостоянию с россиянином с лишним весом. Через две минуты 59 секунд после начала боя Емельяненко нанес сильный удар справа, после которого американец упал. Судья остановил поединок, присудив победу нашему спортсмену.

Бой с Джексоном стал последним для Емельяненко в Японии. Всего Федор провел в этой стране 27 поединков. К слову, именно японцы дали Емельяненко прозвище Последний император.

- Возвращение в Японию на эту арену многое значит для меня. Конечно, я очень рад, что мы вновь одержали победу и мне удалось порадовать зрителей, - сказал Емельяненко. - В Японии случилось мое становление как бойца, я завоевал любовь болельщиков и их уважение. К сожалению, моя спортивная карьера заканчивается. Возможно, это мой последний поединок здесь.

Емельяненко осталось провести два боя до завершения карьеры. Ожидается, что первый из них состоится летом 2020 года в Европе, а последний поединок пройдет в Москве в конце 2020 или начале 2021 года. Всего в активе Федора 39 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

- Федору рано уходить из спорта, - считает Джексон. - Он по-прежнему быстрый и очень хорош.