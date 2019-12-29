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29.12.2019 16:17
Рубрика: Спорт

Еще один английский клуб заинтересовался Чаловым

Текст: Артур Нанян

Нападающий ЦСКА Федор Чалов привлек внимание команды английской Премьер-лиги "Брайтон". Об этом сообщает издание The Sun.

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости
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Сколько денег готовы выложить за Чалова "Брайтон" - неизвестно. Однако приобрести 21-летнего игрока "чайки" желают уже в январе, когда в Европе откроется зимнее трансферное окно.

Будет это аренда или полноценный выкуп - также не сообщается.

Напомним, что летом Чаловым интересовались сразу несколько английских клубов. При этом официальное предложение поступило только от "Кристал Пэлас". Лондонцы готовы были усилить состав Федором, но ЦСКА отказался отпускать его перед стартом сезона.

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