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29.12.2019 14:25
Рубрика: В мире

Француз украл у компании свыше миллиона евро после того, как его уволили

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

37-летний француз, который участвовал в создании одной из местных компаний, специализирующихся на цифровых технологиях, украл 1,1 миллиона евро после того, как его уволили.

Фото: Pixabay
Преступники добрались до "умного дома"

Предприятие было основано шесть лет тому назад в столичном регионе Иль-де-Франс и, как многие занятые в этой сфере, быстро и успешно развивалось, принося солидные прибыли. Однако постепенно в его руководстве, как это часто случается, начались конфликты на почве стратегии развития. В итоге одному из основателей компании показали на дверь.

Эксперт в области электроники отправился за границу - благо профессионалов такого уровня везде были готовы принять с распростертыми объятиями.

Однако "айтишник" решил отомстить своим прежним коллегам. Действуя вне пределов Франции, в период с конца 2018 - начала 2019 годов он похитил у них 182 биткоина, что примерно равно 1,1 миллиона евро, тем самым совершив третью по нанесенному ущербу кражу криптовалюты во Франции.

Естественно, руководство фирмы подало иск в полицейское управление, которое занимается борьбой с киберпреступностью. В ходе расследования полицейским удалось выйти на след мстителя. Когда тот приехал во Францию, чтобы отметить праздники вместе с родственниками, его арестовали.

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