Германия побила рекорд по экспорту оружия

В уходящем году ФРГ не только впервые за последние несколько лет нарастила объемы продаж вооружений, но и побила собственный рекорд. Как отчиталось немецкое министерство экономики в ответ на парламентский запрос, выручка от экспорта составила почти 8 миллиардов евро. При этом Германия осуществляла поставки оружия даже тем партнерам, которым прежде намеревалась не делать этого по идейным соображениям.

Как передает Tagesspiegel со ссылкой на агентство dpa, статьи экспорта в правительстве не раскрыли, "чтобы предотвратить спекуляции насчет закупочных цен". Но известно, что речь идет о разнообразных видах оружия и техники - "от устройств по разминированию и санитарных машин до боевого танка и военного корабля". Это при том, что сам бундесвер испытывает серьезные проблемы с оснащением вооруженных сил, где, по образному выражению немецких СМИ, "добрая половина подводных лодок не всплывает, военных самолетов - не летает, а танков - не стреляет". Главным покупателем немецких вооружений стала Венгрия - на нее пришлось около четверти поставок. Хотя ЕС критикует правительство Виктора Орбана за консервативную политику, это не помешало Берлину помочь ему в модернизации армии. На втором месте среди клиентов ФРГ оказался Египет, который вместе с ОАЭ выступает одним из главных союзников Саудовской Аравии в борьбе против хуситов в Йемене. При этом еще в марте 2018 года правящая коалиция в Берлине договорилась не продавать вооружение "непосредственным" участникам конфликта. Замыкают тройку импортеров США. Трения между Берлином и Вашингтоном в итоге не помешали заключению контрактов на 483 миллиона евро.