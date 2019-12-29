Германия побила рекорд по экспорту оружия

Новости

Кристина Асмус оказалась в больнице 21:08
Козак: Россия адекватно ответит на санкции против "Северного потока-2" 20:48
На Кубани врачи внедрили новый способ лечения щитовидной железы 20:29
Под Калугой семь рыбаков провалились под лед, трое погибли 20:19
ФСБ задержала россиян, готовивших теракты в Петербурге на Новый год 20:09
В КНДР собран пленум ЦК партии "для решения важных вопросов" 20:01
Козак назвал компромисс с Украиной по газу тяжелым выбором 19:52
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов 19:31
Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными на Донбассе 19:08
УАЗ вспомнил о необычном микроавтобусе "Сула" 18:45
Общественные фонды просят поправить порядок посещения реанимаций 18:36
Турция показала национальный электромобиль 18:32
Путин и Меркель обсудили "Северный поток-2" и обмен пленными на Украине 18:29
В Симферополе установили памятник цапле Симе 18:11
Видео: упавший с неба сом разбил лобовое стекло Lexus 18:10
В КБР на спецучениях 150 офицеров Минобороны поднялись на Эльбрус 17:52
Александр Емельяненко прокомментировал победу брата 17:47
Каждый третий немец ждет отставки правящей коалиции 17:26
В первые дни Нового года температура может повыситься до плюс 5 градусов 17:15
В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды 16:57
В Краснодаре скончался солист Музыкального театра Владимир Генин 16:55
Россия и Украина начали процесс подписания документов по транзиту газа 16:48
Российская лыжница Непряева стала третьей в спринте в рамках "Тур де Ски" 16:33
Еще один английский клуб заинтересовался Чаловым 16:17
147 жилых домов под Иркутском остались без света 16:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
29.12.2019 20:17
Рубрика: В мире

Немцы наступают

Германия побила рекорд по экспорту оружия
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8053)
В уходящем году ФРГ не только впервые за последние несколько лет нарастила объемы продаж вооружений, но и побила собственный рекорд. Как отчиталось немецкое министерство экономики в ответ на парламентский запрос, выручка от экспорта составила почти 8 миллиардов евро. При этом Германия осуществляла поставки оружия даже тем партнерам, которым прежде намеревалась не делать этого по идейным соображениям.
Фото: Константин Завражин/РГ
Опрос: немцы надеются на Меркель и Путина в решении мировых проблем

Как передает Tagesspiegel со ссылкой на агентство dpa, статьи экспорта в правительстве не раскрыли, "чтобы предотвратить спекуляции насчет закупочных цен". Но известно, что речь идет о разнообразных видах оружия и техники - "от устройств по разминированию и санитарных машин до боевого танка и военного корабля". Это при том, что сам бундесвер испытывает серьезные проблемы с оснащением вооруженных сил, где, по образному выражению немецких СМИ, "добрая половина подводных лодок не всплывает, военных самолетов - не летает, а танков - не стреляет". Главным покупателем немецких вооружений стала Венгрия - на нее пришлось около четверти поставок. Хотя ЕС критикует правительство Виктора Орбана за консервативную политику, это не помешало Берлину помочь ему в модернизации армии. На втором месте среди клиентов ФРГ оказался Египет, который вместе с ОАЭ выступает одним из главных союзников Саудовской Аравии в борьбе против хуситов в Йемене. При этом еще в марте 2018 года правящая коалиция в Берлине договорилась не продавать вооружение "непосредственным" участникам конфликта. Замыкают тройку импортеров США. Трения между Берлином и Вашингтоном в итоге не помешали заключению контрактов на 483 миллиона евро.

В мире Европа Германия Немецкие СМИ

Главное сегодня

В ДТП с автобусом в Эстонии пострадала гражданка России
Назван состав сборной России на ЧЕ по фигурному катанию
В "Нафтогазе" заявили об отсутствии согласованных текстов соглашений по газу
Путин упростил получение информации о льготах
В МИД России появился новый департамент