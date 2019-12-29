Новости

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов 19:31
Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными на Донбассе 19:08
УАЗ вспомнил о необычном микроавтобусе "Сула" 18:45
Общественные фонды просят поправить порядок посещения реанимаций 18:36
Турция показала национальный электромобиль 18:32
Путин и Меркель обсудили "Северный поток-2" и обмен пленными на Украине 18:29
В Симферополе установили памятник цапле Симе 18:11
Видео: упавший с неба сом разбил лобовое стекло Lexus 18:10
В КБР на спецучениях 150 офицеров Минобороны поднялись на Эльбрус 17:52
Александр Емельяненко прокомментировал победу брата 17:47
Каждый третий немец ждет отставки правящей коалиции 17:26
В первые дни Нового года температура может повыситься до плюс 5 градусов 17:15
В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды 16:57
В Краснодаре скончался солист Музыкального театра Владимир Генин 16:55
Россия и Украина начали процесс подписания документов по транзиту газа 16:48
Российская лыжница Непряева стала третьей в спринте в рамках "Тур де Ски" 16:33
Еще один английский клуб заинтересовался Чаловым 16:17
147 жилых домов под Иркутском остались без света 16:16
Матвиенко считает преступным сравнение СССР и нацистской Германии 16:11
Обмен пленными между ЛНР и Киевом состоялся по формуле "25 на 63" 16:02
Перед Новым годом в Москве выпадет до 5 сантиметров снега 16:00
Опрос: немцы надеются на Меркель и Путина в решении мировых проблем 15:57
Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище 15:37
Лучшие моменты из фильмов, сериалов и клипов года собрали в одно видео 15:21
В ДТП с автобусом в Эстонии пострадала гражданка России 14:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
29.12.2019 18:53
Рубрика: Общество

Гадание на карте России

Статистика знает, что случится в 2020 году
Текст: Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН)
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8053)
Что обязательно случится в 2020 году? Жизнь 146 миллионов предсказуема, можем заглянуть в окошко. Придут новые жизни, новые дети, и их будет не меньше 1,4 млн человек. Новых людей! Будут свадьбы - минимум 800 с лишним тысяч. Грянут и разводы. Сколько? Не меньше 500 тысяч. Больше 60% тех, кто совершил великое таинство брака, потом разводятся. Модель семьи из трех поколений потихоньку рассыпается. Это не только наша беда - так происходит в мире повсеместно.
Большие города втаскивают в себя все живое. Люди ищут работу, благополучие - и не находят их в малых и средних поселениях. Фото: РИА Новости Большие города втаскивают в себя все живое. Люди ищут работу, благополучие - и не находят их в малых и средних поселениях. Фото: РИА Новости
Большие города втаскивают в себя все живое. Люди ищут работу, благополучие - и не находят их в малых и средних поселениях. Фото: РИА Новости

В 2020 году мы все станем чуть дольше жить, во всяком случае по статистике. Ожидаемая продолжительность жизни в России перевалит за 74 года. Маловато, конечно - примерно 90-е место в мире, но намного лучше, чем 20 лет назад. В 1995 году ожидалось, что мы будем жить 64,5 года, и ни копейки больше. Лучше не вспоминать. Будет и дальше сжиматься разница в том, сколько живут мужчины и женщины. В 1995 году эта разница была 13,5 года. В 2018 году - 10. Как и раньше, впереди почти планеты всей. Но если увидим в 2020 году хотя бы 9,5 года, будет меньше вдов и больше пар в театрах - его и ее, - пусть седых.

ВЦИОМ: Почти 80 процентов россиян довольны своей жизнью

Есть ожидания темноватые. Демографический прогноз Росстата до 2036 года сбывается пока по самому худшему варианту. В 2020 году население России убудет естественным путем не меньше чем на 0,2-0,25 млн человек. Правда, чуть-чуть спасут иммигранты, прибавят нам в 2020 году 0,1-0,2 млн человек. Для них Россия - свет в окошке. Точнее, Москва. Примерно 44% из них осядут в Москве и Московской области, еще 15% - в Санкт-Петербурге. Почти все мигранты - из постсоветских стран, от 40 до 65% - из Центральной Азии. Почему бы нет? Отличные, работящие, внимательные люди.

Средняя продолжительность их рабочей недели, по опросам - около 60 часов. Вот только доля людей с высшим образованием среди них - около 20%. А из России уезжают с дипломами.

Будут свадьбы - 800 с лишним тысяч. Грянут и разводы - не меньше 500 тысяч. Больше 60% тех, кто совершил великое таинство брака, разводятся

Что случится еще? Мы снова станем чуть старше. В 1989 году медианный возраст населения России был 32,8 года. Сегодня он перевалил за 40 и не собирается останавливаться. Сколько нам будет в 2020 году? Почти 41 год? Старше - значит, чуть медленнее, не так бойко. Быть мудрее, быть чуть тише - а как же модернизация? Быстрый рост? Как это сделать - еще и при снижающейся численности населения? Ответ - только умом, социальными изобретениями, подстегивающими рожать, двигаться, жить в инновациях, ловить риски. Но все-таки как, если экономика настроена на то, чтобы быть мудрой, медленной черепахой, лежащей на своих резервах и своем сырье?

Фото: iStock
Названы самые депрессивные города России

Время, вперед! По дорогам мчится наша тройка! Хотя нет, не мчится, а тянется, покорно помахивая уздой, к столицам.

Вся страна потянулась на кормление в крупные города. В 2020 году продолжится человеческое опустынивание Дальнего Востока. В 1990 году там жили 8 млн человек, сегодня - 6,1 млн (в границах ДФО начала 2018 года). Такая же, на 2 млн человек, людская убыль и в Сибири (в границах начала 2018 года). Только Новосибирск, Омск, Тюмень, Иркутск крупнеют, кто быстро, кто по чуть-чуть. Они, как воронки, стягивают население. Огромные пространства, с великими трудами освоенные Россией, мелеют. Кем? Людьми. Тратятся огромные ресурсы на их освоение, а люди уходят.

Яков Миркин: Есть только один ответ - в стране должно быть по-человечески тепло. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Будет, скорее всего, в 2020 году пустеть и Урал. Сейчас там минус 0,4 млн человек к 1990 году. А что Екатеринбург, Челябинск, Уфа? Они прибавили жителей - большие города втаскивают в себя все живое. Люди ищут работу, благополучие - и не находят их в малых и средних поселениях, оставляя за собой пустеющие пространства. Бедная центральная Россия! Если вычесть Москву и Московскую область, то население ЦФО сократилось с 22,4 млн человек в 1990 году до 19,2 млн человек. Или на 3,3 млн человек - провал в самом центре земли русской. Все, что за пределами 200-километровой зоны вокруг Москвы, нужно приводить в порядок. Там острый дефицит инвестиций.

Можно и дальше сбивать население в человейники, наслаждаясь нормой прибыли, но жизни от этого не будет. И страну на длинной дорожке так не удержать

А что сама Москва? В ней и в Московской области живут ныне свыше 20 млн человек, на 5 млн больше, чем в 1990 году. И заранее известно, что в новом году их будет еще больше - на 0,2-0,25 млн человек, собранных со всей России. Где же еще кормиться? Северо-Запад - там тоже минус населения, особенно если вычесть Петербург и Ленинградскую область. Убыль за 1990-2019 годы - 1,9 млн человек. В Приволжском федеральном округе сокращение населения за эти годы на 2,4 млн. Даже в Нижнем Новгороде людей меньше, чем было. Когда видишь списки десятков деревень с числом проживающих - ноль или единица, спрашиваешь себя - когда это закончится? Как повернуть назад - в человеческом прекращении России?

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Росстат узнает, куда граждане ездят на заработки

Мы обязаны спросить себя: что делать? Обратиться к экономике и институтам общества. Можно и дальше сбивать население в человейники, наслаждаясь нормой прибыли, - пусть оно сжимается, но жизни от этого не будет. И страну на длинной дорожке не удержать. Хотя бы кто-нибудь вместо очередного инвестиционного форума или набивания деньгами резервов - только для кого? - собрал людей думающих и спросил - как вернуть страну к рождаемости, к надежности, к будущему, не забивая голову демографическими переходами и ясно видя опасность того, что впереди?

Кружить вокруг прошлого? Там было мало счастливых людей. Вставать крепостью? Этим человеческое опустынивание не закончить. Есть только один ответ - в стране должно быть тепло. Не сумрачно, не высокоторжественно, не повально все в защитном цвете. Не гранитная мощь холодного государства. Просто тепло, по-человечески, чтобы плодиться и размножаться, поощрять, сберегать, понимая, что каждая человеческая жизнь - на вес золота. Всем миром ощущать на кончиках пальцев, что каждую жизнь охранят. ­Социальная рыночная экономика в России - за нее нужно стоять.

Яков Миркин: Люди ищут работу, благополучие - и не находят их в малых и средних поселениях. Фото: REUTERS
Общество Соцсфера Социология Власть Позиция Колонка Якова Миркина

Главное сегодня

В ДТП с автобусом в Эстонии пострадала гражданка России
Назван состав сборной России на ЧЕ по фигурному катанию
В "Нафтогазе" заявили об отсутствии согласованных текстов соглашений по газу
Путин упростил получение информации о льготах
В МИД России появился новый департамент