Что обязательно случится в 2020 году? Жизнь 146 миллионов предсказуема, можем заглянуть в окошко. Придут новые жизни, новые дети, и их будет не меньше 1,4 млн человек. Новых людей! Будут свадьбы - минимум 800 с лишним тысяч. Грянут и разводы. Сколько? Не меньше 500 тысяч. Больше 60% тех, кто совершил великое таинство брака, потом разводятся. Модель семьи из трех поколений потихоньку рассыпается. Это не только наша беда - так происходит в мире повсеместно.

Большие города втаскивают в себя все живое. Люди ищут работу, благополучие - и не находят их в малых и средних поселениях. Фото: РИА Новости

В 2020 году мы все станем чуть дольше жить, во всяком случае по статистике. Ожидаемая продолжительность жизни в России перевалит за 74 года. Маловато, конечно - примерно 90-е место в мире, но намного лучше, чем 20 лет назад. В 1995 году ожидалось, что мы будем жить 64,5 года, и ни копейки больше. Лучше не вспоминать. Будет и дальше сжиматься разница в том, сколько живут мужчины и женщины. В 1995 году эта разница была 13,5 года. В 2018 году - 10. Как и раньше, впереди почти планеты всей. Но если увидим в 2020 году хотя бы 9,5 года, будет меньше вдов и больше пар в театрах - его и ее, - пусть седых.

Есть ожидания темноватые. Демографический прогноз Росстата до 2036 года сбывается пока по самому худшему варианту. В 2020 году население России убудет естественным путем не меньше чем на 0,2-0,25 млн человек. Правда, чуть-чуть спасут иммигранты, прибавят нам в 2020 году 0,1-0,2 млн человек. Для них Россия - свет в окошке. Точнее, Москва. Примерно 44% из них осядут в Москве и Московской области, еще 15% - в Санкт-Петербурге. Почти все мигранты - из постсоветских стран, от 40 до 65% - из Центральной Азии. Почему бы нет? Отличные, работящие, внимательные люди.

Средняя продолжительность их рабочей недели, по опросам - около 60 часов. Вот только доля людей с высшим образованием среди них - около 20%. А из России уезжают с дипломами.

Будут свадьбы - 800 с лишним тысяч. Грянут и разводы - не меньше 500 тысяч. Больше 60% тех, кто совершил великое таинство брака, разводятся

Что случится еще? Мы снова станем чуть старше. В 1989 году медианный возраст населения России был 32,8 года. Сегодня он перевалил за 40 и не собирается останавливаться. Сколько нам будет в 2020 году? Почти 41 год? Старше - значит, чуть медленнее, не так бойко. Быть мудрее, быть чуть тише - а как же модернизация? Быстрый рост? Как это сделать - еще и при снижающейся численности населения? Ответ - только умом, социальными изобретениями, подстегивающими рожать, двигаться, жить в инновациях, ловить риски. Но все-таки как, если экономика настроена на то, чтобы быть мудрой, медленной черепахой, лежащей на своих резервах и своем сырье?

Время, вперед! По дорогам мчится наша тройка! Хотя нет, не мчится, а тянется, покорно помахивая уздой, к столицам.

Вся страна потянулась на кормление в крупные города. В 2020 году продолжится человеческое опустынивание Дальнего Востока. В 1990 году там жили 8 млн человек, сегодня - 6,1 млн (в границах ДФО начала 2018 года). Такая же, на 2 млн человек, людская убыль и в Сибири (в границах начала 2018 года). Только Новосибирск, Омск, Тюмень, Иркутск крупнеют, кто быстро, кто по чуть-чуть. Они, как воронки, стягивают население. Огромные пространства, с великими трудами освоенные Россией, мелеют. Кем? Людьми. Тратятся огромные ресурсы на их освоение, а люди уходят.

Яков Миркин: Есть только один ответ - в стране должно быть по-человечески тепло. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Будет, скорее всего, в 2020 году пустеть и Урал. Сейчас там минус 0,4 млн человек к 1990 году. А что Екатеринбург, Челябинск, Уфа? Они прибавили жителей - большие города втаскивают в себя все живое. Люди ищут работу, благополучие - и не находят их в малых и средних поселениях, оставляя за собой пустеющие пространства. Бедная центральная Россия! Если вычесть Москву и Московскую область, то население ЦФО сократилось с 22,4 млн человек в 1990 году до 19,2 млн человек. Или на 3,3 млн человек - провал в самом центре земли русской. Все, что за пределами 200-километровой зоны вокруг Москвы, нужно приводить в порядок. Там острый дефицит инвестиций.

Можно и дальше сбивать население в человейники, наслаждаясь нормой прибыли, но жизни от этого не будет. И страну на длинной дорожке так не удержать

А что сама Москва? В ней и в Московской области живут ныне свыше 20 млн человек, на 5 млн больше, чем в 1990 году. И заранее известно, что в новом году их будет еще больше - на 0,2-0,25 млн человек, собранных со всей России. Где же еще кормиться? Северо-Запад - там тоже минус населения, особенно если вычесть Петербург и Ленинградскую область. Убыль за 1990-2019 годы - 1,9 млн человек. В Приволжском федеральном округе сокращение населения за эти годы на 2,4 млн. Даже в Нижнем Новгороде людей меньше, чем было. Когда видишь списки десятков деревень с числом проживающих - ноль или единица, спрашиваешь себя - когда это закончится? Как повернуть назад - в человеческом прекращении России?

Мы обязаны спросить себя: что делать? Обратиться к экономике и институтам общества. Можно и дальше сбивать население в человейники, наслаждаясь нормой прибыли, - пусть оно сжимается, но жизни от этого не будет. И страну на длинной дорожке не удержать. Хотя бы кто-нибудь вместо очередного инвестиционного форума или набивания деньгами резервов - только для кого? - собрал людей думающих и спросил - как вернуть страну к рождаемости, к надежности, к будущему, не забивая голову демографическими переходами и ясно видя опасность того, что впереди?

Кружить вокруг прошлого? Там было мало счастливых людей. Вставать крепостью? Этим человеческое опустынивание не закончить. Есть только один ответ - в стране должно быть тепло. Не сумрачно, не высокоторжественно, не повально все в защитном цвете. Не гранитная мощь холодного государства. Просто тепло, по-человечески, чтобы плодиться и размножаться, поощрять, сберегать, понимая, что каждая человеческая жизнь - на вес золота. Всем миром ощущать на кончиках пальцев, что каждую жизнь охранят. ­Социальная рыночная экономика в России - за нее нужно стоять.