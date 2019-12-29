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Рубрика: В мире

Иран пригрозил желающим следить за совместными учениями с РФ и КНР

Иран намерен жестко пресекать любые попытки слежения за совместными военными учениями этой страны с Россией и Китаем. Об этом заявил глава штаба армии Хабибулла Саяри.

"Многие страны, конечно, хотели бы знать, что там происходит", - признал он, указав на активизацию разведчиков. И добавил: "Но совместные учения - не шутки, и мы не шутим. Любой аппарат, как плавательный, так и летательный, будут сбивать в районе учений".

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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Согласно цитате агентства Tasnim, военачальник напомнил, что Тегеран уже демонстрировал подобную решительность ранее.

Совместные учения трех стран под названием "Пояс морской безопасности" начались в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе. Они будут длиться до 30 декабря. Официально названная цель маневров - отработка мер по борьбе с терроризмом и морским пиратством, обеспечение региональной безопасности.

Ранее о намерении следить за учениями трех стран заявили в американском военном ведомстве, напоминает ТАСС.

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