Из-за беспорядков в Индии тысячи туристов отказались от туров в Тадж-Махал

За последние две недели около 200 тысяч местных и иностранных туристов отменили или отложили поездки в Тадж-Махал, одну из самых популярных туристических достопримечательностей в мире, сообщает Reuters со ссылкой на представителей местных властей.

По словам Динеша Кумара, главы специального отделения туристической полиции, наблюдающего за порядком возле Тадж-Махала, в декабре этого года количество туристов, посещающих достопримечательность, сократилось на 60 процентов. Он добавил, что декабрь традиционно остается самым популярным среди туристов для посещений Тадж-Махала месяцем. "Индийские и иностранные туристы звонили в наши диспетчерские, чтобы удостовериться, можно ли посещать Тадж-Махал. Мы гарантируем им защиту, но многие все же решают держаться подальше от достопримечательности", - сказал Кумар.

Как отмечают эксперты, индустрия туризма в Индии наиболее сильно пострадала от масштабной антиправительственной акции протеста против нового закона о гражданстве, которая в декабре охватила несколько индийских городов. По меньшей мере власти семи индийских штатов выпустили предупреждения туристам воздерживаться от поездок в эти районы.

Кроме того, власти России, США, Великобритании, Израиля, Сингапура, Канады выпустили рекомендации для туристов, в которых посоветовали согражданам либо воздерживаться от поездок в индийские регионы, где происходят протестные акции, либо проявлять максимальную осторожность при их посещении.

Тадж-Махал привлекает более 6,5 миллиона туристов каждый год. Иностранный турист платит 1100 рупий (около 15 долларов), чтобы войти на территорию исторического комплекса, хотя граждане из соседних с Индией стран получают скидку на его посещение. В целом Тадж-Махал ежегодно пополняет индийскую казну приблизительно на 14 миллионов долларов.

Этот памятник из мрамора XVII века расположен в городе Агра на севере Индии в штате Уттар-Прадеш, где за две недели беспорядков зафиксировано самое большое количество смертей и вспышек насилия. Стремясь прекратить беспорядки, власти приостановили предоставление услуг мобильного интернета в Агре, через который организовывались протестные акции. Это решение вызвало недовольство у иностранцев, в особенности, европейцев, которые решили прервать свои индийские туры. "Блокирование интернета повлияло на путешествия и туризм в Агре примерно на 50-60 процентов", - заявил Сандип Арора, президент Фонда развития туризма в Агре, который объединяет более 250 туроператоров, отелей и гидов.

Также ощутимо пострадала экономика штата Ассам, где проживает самая большая в мире популяция носорогов. Этот национальный парк в декабре традиционно посещают в среднем 500 тысяч туристов. По словам Маллы Баруа, главы корпорации развития туризма в Ассаме, в декабре этого года из-за продолжающихся протестов и рекомендаций туристам в разных странах, "это число сократилось на 90 процентов, если не больше".

В целом, отмечают эксперты, из-за беспорядков в декабре экономический рост в Индии замедлился до 4,5 процента, что является самым низким показателем за последние шесть лет.

Напомним, что "Закон о внесении поправок в гражданство Индии" обеспечивает ускоренный доступ к его получению для индусов, буддистов, сикхов, христиан, джайнов и парсов из мусульманского Бангладеш, Пакистана и Афганистана, но не мусульман. Критики закона говорят, что он нарушает конституцию Индии, и подали апелляцию в Верховный суд. Десятки тысяч протестующих вышли на улицы Индии, чтобы призвать власти к отзыву законопроекта. В ходе протестов в Индии, по данным ABC News, погибли не менее 23 человек.