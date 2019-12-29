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Билеты на спектакли на исторической сцене Большого театра у официальных продавцов лучше покупать за несколько недель. А вот у перекупщиков хорошие места есть даже в день представления, правда по сильно завышенным ценам. Бывали случаи, когда спекулянты предлагали билеты за сотни тысяч рублей при их номинальной стоимости 9 - 12 тысяч рублей. Учреждения культуры от этого терпят значительный ущерб, так как доступа в театр лишаются россияне с невысокими и средними доходами. Фото: Reuters

Вводятся штрафы за спекуляцию театральными билетами

Текст: Владислав Куликов
Поправки в КоАП ввели солидные штрафы для нелегальных торговцев театральными билетами.

Как подчеркнул председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, меры приняты для борьбы с перекупщиками билетов на культурно-зрелищные мероприятия. Спекулянты нередко продают билеты по завышенным ценам, лишая тем самым многих граждан возможности посещать театры. Как рассказывают эксперты, зафиксированы случаи, когда билеты в Большой театр при номинале в 12 тысяч рублей в руках спекулянтов вырастали в цене до 100 тысяч.

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Закон о штрафах билетным спекулянтам вступит в силу после праздников

Поэтому недавно был принят закон, призванный перекрыть кислород билетной мафии. Теперь нельзя продавать билеты в театры, музеи, филармонии и на экскурсии по цене выше номинала. Исключение сделано для официальных посредников, но их комиссия не должна превышать 10 процентов. Так что красная цена 12-тысячному билету в Большой театр - 13,2 тысячи рублей. И то, если продавец работает по официальному контракту.

Запрещена любая перепродажа билетов за одним исключением: если человек купил билет в театр для себя, но по каким-то причинам не смог пойти, он может продать свой билет кому-то другому по цене номинала. Или меньше. Главное - не дороже.

За продажу билетов неуполномоченными лицами, а также продажу по завышенной цене штрафы для граждан составят от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете. Продажа билетов с комиссией за сопутствующие услуги выше 10 процентов обернется для должностных лиц штрафом в размере от полуторакратной до двукратной цены билета, для юрлиц и индивидуальных предпринимателей - от двукратной до трехкратной цены.

Любопытно, что изначально штрафы предлагались выше. Однако депутаты сочли санкции завышенными. В свою очередь сенаторы пообещали мониторить, как будет работать закон, чтобы выяснить, не окажутся ли предложенные санкции малы.

Беременных женщин в СИЗО поместят в отдельные камеры

Текст: Владислав Куликов
Поправки в Закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" смягчают условия для беременных женщин и молодых матерей, вынужденных находиться в СИЗО вместе с младенцами.

"Закон разрешает арестованным матерям, имеющим маленьких детей, держать ребенка при себе, - напоминает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Следственный изолятор - неподходящее место для малыша, однако разлучить ребенка в таком возрасте с матерью еще ужаснее".

Фото: Сергей Савостьянов
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Закон вводит дополнительную норму санитарной площади: теперь на каждого ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в камере вместе с матерью, должно быть не менее четырех квадратных метров.

Кроме того, вводится норма, что женщины, имеющие при себе детей в возрасте до трех лет, и беременные женщины содержатся отдельно от остальных подозреваемых и обвиняемых. Как подчеркнул Владимир Груздев, в целом новации направлены на улучшение содержания беременных женщин и женщин, имеющих детей до трех лет.

Кстати, инициатива была разработана группой сенаторов, в числе которых председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По данным на 1 декабря всего в следственных изоляторах находилось 8,7 тысячи женщин. Сколько из них готовятся стать матерями или находятся в СИЗО вместе с младенцами, данных нет. В ходе обсуждения проекта озвучивались данные, что в 2018 году в СИЗО и колониях находились 1269 беременных женщин.

В том случае, если молодая мама получает срок, она может взять малыша с собой в колонию. Сейчас при женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 423 ребенка. После того как малышу исполняется три года, он должен покинуть колонию. Если у мамы не подошел срок освобождения, его отдают на попечение родным. Некоторые эксперты полагают, что возраст, когда ребенку можно жить с мамой в колонии, стоит поднять до четырех лет.

Расширяется перечень орфанных заболеваний

Текст: Ирина Невинная
В программу лекарственного обеспечения больных орфанными (редкими) заболеваниями включены еще две тяжелые нозологии. Благодаря этому свыше 1500 человек получат необходимые лекарства за счет госбюджета. Закон об этом публикует "РГ". Цена вопроса - два миллиарда рублей в год.

Речь идет о пациентах с диагнозами "апластическая анемия неуточненная" и "наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра)". До сих пор люди с такими диагнозами должны были получать лечение за счет региональных бюджетов, и почти повсеместно это было очень большой проблемой из-за высокой стоимости лекарств. Орфанные заболевания потому и называют "высокозатратными", что стоимость только медикаментов может доходить до сотен тысяч и даже десятков миллионов рублей в год, при этом препараты нужно принимать пожизненно.

Фото: iStock
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Во всем мире такие пациенты обеспечиваются лекарствами по особым правилам. В России много лет существовала программа "Семь высокозатратных нозологий", по которой лекарства для семи заболеваний (гемофилия, рассеянный склероз, и др.) закупались за счет федерального бюджета. Но редких болезней существенно больше - и обеспечение лекарствами людей с нозологиями, не включенными в федеральный список, ложилось на бюджеты регионов - со всеми вытекающими последствиями.

В прошлом году список для централизованных закупок лекарств увеличили до 12 позиций, теперь он включает 14 нозологий.

Федеральный уровень закупок означает, во-первых, что все больные получат необходимые препараты. А во-вторых, централизация торгов дает больше возможностей договориться с производителями лекарств о снижении цены.

Законодатели обещают корректировать перечни орфанных заболеваний и дальше: фармацевтика развивается. На рынке появляются препараты для лечения болезней, еще вчера считавшихся безнадежными.

Ветеринарный надзор ушел на повышение

Текст: Алена Узбекова
С 1 января 2020 года полномочия по проверкам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые работают с животноводческой продукцией, закрепляются исключительно на федеральном уровне. Закон об этом публикует "Российская газета".

Прийти с проверкой на предприятие, которое занимается содержанием или убоем животных, а также переработкой и реализацией мясной, молочной или рыбной продукции, сможет только инспектор территориального управления Россельхознадзора. У инспекторов региональных ветслужб больше такого права не будет.

Фото: Филип Климашевский/РИА Новости
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Функции региональных и федеральных инспекторов дублировались и создавали чрезмерную нагрузку на бизнес, каждый регион мог разработать свое положение о ветеринарном надзоре, по сути, вписать в него все, что угодно. Скрывались факты распространения заразных болезней. Несвоевременно исключалась из оборота небезопасная для здоровья людей животноводческая продукция.

Федеральные органы работают в рамках прозрачной и известной всем нормативной базы, отмечают в Россельхознадзоре. Поэтому для контроля и принятия решений теперь определены четкие, общие для всех стандарты. При этом региональные службы оставляют за собой все прежние функции, за исключением права проверок, отметила начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора Россельхознадзора Татьяна Балагула.

Россельхознадзор получил полномочия по проверкам более чем 230 тысяч региональных предприятий, к ним добавляются еще более 250 тысяч объектов федерального надзора. Ресурсов для проверок такого количества объектов достаточно, уверяют в ведомстве. Большая часть работы будет проводиться с использованием системы электронной ветеринарной сертификации "Меркурий".

Следующий этап укрепления вертикали ветеринарного надзора и повышения биологической безопасности - принятие поправок в закон о ветеринарии, которые обеспечат маркировку и учет домашних и сельхозживотных.

За незаконную добычу янтаря теперь грозит тюрьма

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Закон, устанавливающий уголовную ответственность за нелегальный оборот янтаря и других полудрагоценных камней, публикует "Российская газета". Ранее подобные деяния карались только административными штрафами. Власти Калининградской области, на территории которой сконцентрировано до 90 процентов мировых запасов "солнечного камня", надеются, что документ поможет бороться со злостными нарушителями - реальные сроки грозят только "черным янтарщикам", уже привлекавшимся к административной ответственности.

Еще два-три года назад нелегальным добытчикам балтийского самоцвета жилось весьма вольготно - при штрафе для физлиц в пять тысяч рублей за одну "смену" копатели зарабатывали несколько десятков тысяч. Нелегалы откровенно смеялись над законом и даже заявляли о своей готовности покупать "абонементы".

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Как изменение законодательства скажется на нелегальном рынке янтаря

Экскаваторы и мотопомпы, разрывая и размывая грунт в поисках янтаря, наносили вред не только экономике Калининградской области, но и окружающей среде. Нарушалась система дренажа, что негативно влияло на земли, соседствующие с карьерами. В 2018 году вступили в силу поправки в КоАП РФ, которые увеличили максимальный штраф для граждан в сто раз - до 500 тысяч рублей (для юрлиц штраф - от 10 млн до 60 млн рублей).

"Введение уголовной ответственности - это логическое продолжение работы по повышению штрафов, которую инициировал регион, - комментирует ситуацию губернатор Калининградской области Антон Алиханов. - Новый закон позволит бороться с отдельными нарушителями, не воспринимающими административные меры воздействия".

Теперь за повторное нарушение теневым добытчикам грозит до двух лет колонии со штрафом до двухсот тысяч рублей. Аналогичное наказание предусмотрено за нелегальный оборот самоцвета. За те же деяния, совершенные в крупном размере, "черные янтарщики" могут лишиться свободы на четыре года.

После повышения штрафов добытчики янтаря переместились в акваторию Балтики. Чтобы вскрыть янтароносные пласты, они размывают морское дно

Как полагают эксперты, следующие шаги законодателей должны быть связаны с дайверами, которые ныряют за "солнечным камнем" в море и погибают. Дело в том, что после повышения штрафов добытчики янтаря переместились с суши в акваторию Балтики. Чтобы вскрыть янтароносные подводные пласты, они размывают морское дно с помощью специальной техники. За это тоже штрафуют. С августа 2019 года полиция совместно с Росгвардией и Пограничным управлением ФСБ организовала на побережье ежедневные круглосуточные дежурства. За 10 месяцев 2019-го в акватории Балтийского моря задокументировали 56 административных нарушений, связанных с самовольной добычей янтаря.

Фото: Scientific Reports
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Дайверы, в отличие от копателей, не наносят заметного ущерба экологии. Кроме того, их "уловы" невелики и не способны существенно изменить расклад сил на легальном рынке. При этом "старательство" в море сопряжено с риском для жизни. В 2018 году у берегов поселка Янтарный, где располагается крупнейшее в мире месторождение застывшей смолы, погибли семь дайверов. Жертвы были и в 2019-м. В ноябре трагедия унесла жизнь 22-летнего жителя Калининграда, в декабре - 35-летнего уроженца Нальчика.

Как полагает Антон Алиханов, исправить ситуацию может легализация деятельности по добыче янтаря в море. Такую позицию разделяет и глава администрации Янтарного городского округа Алексей Заливатский. Градоначальник неоднократно общался с дайверами - все они готовы работать официально и перечислять деньги в казну. "Можно выдавать лицензии - по аналогии с золотодобычей, - считает Заливатский. - Стоит также подумать о создании саморегулируемых организаций, изучив опыт строительной отрасли. Важно ввести обязательные условия для получения лицензий на подводную добычу янтаря - обучение и страхование здоровья и жизни".

В аэропорты возвращаются курилки

Текст: Евгений Гайва
В аэропортах снова можно будет курить, но только в специальных закрытых помещениях. Закон об этом публикует "Российская газета".

Запрет на курение на территории аэропортов действовал в России с 2013 года. Теперь аэропортам вновь предоставляется возможность создавать специальные изолированные помещения для курения. Решение о создании таких мест будут принимать сами собственники имущества или уполномоченными ими на это другие лица.

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Открывать курилки можно будет только в зонах нахождения уже зарегистрированных на рейс пассажиров после прохождения предполетного досмотра, а также в зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом.

При этом помещения для курения должны быть оборудованы системами вентиляции. Стены в них должны быть непрозрачными, чтобы "была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений", сказано в тексте закона.

С инициативой внести такие изменения выступил депутат Сергей Боярский в ноябре 2017 года. Он объяснил свое предложение тем, что запрет постоянно нарушается. Курящие пассажиры дымят в туалетах, поскольку в "чистой" зоне уже не могут выйти на улицу.

Минздрав ранее предлагал расположить помещения для курения в "чистой" зоне аэропорта, причем максимально далеко от зоны досмотра, а также путей следования пассажиров к выходам на посадку и выходам из здания.

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На запрос "Российской газеты" о том, как повлияют на борьбу с курением новые правила, в Минздраве не ответили.

Московские аэропорты ранее уже заявляли о готовности создать комнаты для курения. Как пояснили "РГ" в пресс-службе аэропорта "Домодедово", курительные комнаты в аэропорту были переоборудованы в 2013 году после вступления в силу запрета на курение на территории аэропортов России. "Теперь эти помещения эксплуатируются по другому назначению для улучшения пассажирского обслуживания. Сейчас аэропорт изучает возможность размещения специальных комнат, в том числе на территории новых площадей аэропорта", - отметили в пресс-службе.

В Шереметьево ранее отмечали, что уже разработали концепцию курительных комнат с непрозрачными стенами и мощной вентиляцией. Внутри этих помещений собираются разместить плакаты о вреде курения.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

Повышается МРОТ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет с 1 января 2020 года почти на тысячу - до 12 130 рублей, а вместе с ним - некоторые виды детских пособий и больничных, а также взносы в Пенсионный фонд, если человек их делает самостоятельно. Закон об этом публикует "Российская газета".

МРОТ привязан к прожиточному минимуму трудоспособного человека за II квартал предыдущего года. Если человек работает на полную ставку, платить ему меньше МРОТ работодатель не может. Повышение затронет около 3,2 млн человек, половина из них работают в госсекторе. Расходы бюджетов всех уровней на повышение "минималки" составят 20,9 млрд рублей.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Стоит помнить, что условная зарплата в один МРОТ используется для расчета больничных, декретных и пособия по уходу за ребенком по линии Фонда соцстраха при трудовом стаже менее двух лет, а также для исчисления добровольных взносов на обязательное пенсионное страхование.

Очищение огнем

Текст: Евгений Гайва
Сжигание мусора для получения энергии теперь де-юре приравнивается к утилизации отходов. Для этого предварительно мусор должен быть переработан. Одновременно меняется порядок расходования средств экологического сбора, уплачиваемого производителями и импортерами продукции, которые не могут или не желают самостоятельно обеспечить утилизацию отходов. Закон об этом сегодня публикует "Российская газета".

Изменения внесены в законы об экологической экспертизе, об отходах производства и потребления, они вступят в силу с 1 января 2020 года. Теперь к утилизации отнесено "использование ТКО в качестве возобновляемого источника энергии после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки". То есть мусор после переработки будут сжигать для получения энергии.

Ранее сжигание рассматривалось как обезвреживание мусора. Для проведения процедуры требовалось предоставление большего объема экологической документации и разрешений.

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Что касается экосбора, то до сих пор собранные средства шли на софинансирование региональных программ по обращению с отходами, то есть, например, на строительство мусороперерабатывающих заводов.

Порядок предоставления субсидий регионам утверждало правительство. Теперь в законе нормы про предоставление субсидий регионам нет. Вместо этого закрепляется расходование средств экосбора "в порядке, установленным бюджетным законодательством РФ".

Ранее вице-премьер Алексей Гордеев поручал минприроды обеспечить внесение поправок в законодательство, исключающих положение об использовании средств экологического сбора в качестве субсидий регионам, чтобы деньги направлялись целевым образом на утилизацию.

Минприроды как раз предлагало ввести возможность направления средств экосбора на создание инфраструктуры по утилизации отходов посредством их сжигания с производством энергии. То есть теперь взимаемые с предприятий средства будут направляться на переработку отходов.

Меняется также порядок взимания экологического сбора. Отчетным периодом в отношении внесения платы признается календарный год. Квартальные авансовые платежи вносятся не позднее 20 числа месяца, следующего за последним месяцем соответствующего квартала.

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