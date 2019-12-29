Билеты на спектакли на исторической сцене Большого театра у официальных продавцов лучше покупать за несколько недель. А вот у перекупщиков хорошие места есть даже в день представления, правда по сильно завышенным ценам. Бывали случаи, когда спекулянты предлагали билеты за сотни тысяч рублей при их номинальной стоимости 9 - 12 тысяч рублей. Учреждения культуры от этого терпят значительный ущерб, так как доступа в театр лишаются россияне с невысокими и средними доходами. Фото: Reuters