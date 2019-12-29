В виварии Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН живут несколько сотен крыс, и каждая готова внести свой вклад в науку. Исследования длятся здесь уже около полувека - наряду со знаменитыми новосибирскими одомашненными лисицами ученые вывели и дружелюбных грызунов. Эти животные отличаются сообразительностью и очень милыми повадками. У сотрудниц вивария есть и любимчики - "говорящие" крысы.

- Историй они, конечно, не рассказывают, но очень забавно "курлычут" в ухо, сидя на плече, - рассказывает младший научный сотрудник лаборатории эволюционной генетики ИЦиГ СО РАН Римма Кожемякина. - Все без исключения ручные крыски весьма умны, это показывают и различные эксперименты с лабиринтами, и просто наблюдение за животными. Вот эти ребята, у которых клетки ближе к окну, научились жалюзи открывать, тянуть за веревочку. Мы сначала друг на друга думали, что кто-то забывает закрыть жалюзи на ночь, а потом заметили, что это дело их лап.

Первый вопрос у всех любопытствующих: не кусаются ли? Крысы с ручной моделью поведения ни одного человека в белом халате еще не цапнули, а вот те, что в соседней комнате, отобранные генетиками по агрессивному поведению, вырываются изо всех сил и пускают в ход зубы.

По специальной шкале агрессивность этих крыс тянет на 3,5 балла, для сравнения - у их сородичей в природе этот показатель примерно на два балла ниже. Уровень агрессии выявляют на 45-й день жизни крысиного потомства. Основа отбора - тест на перчатку: как сильно животное реагирует на руки человека.

Фото: Татьяна Кравченко/ РГ

Ученая крыса, вяжущая на спицах структуру ДНК, стала символом ИЦиГ СО РАН

Агрессивные крысы лучше прочих показывают реакцию на стресс, его может вызывать свет, или, к примеру, резкий звук. Животное помещают на особую чувствительную платформу и включают с определенным интервалом десять громких звуков. Крыса подпрыгивает, а платформа измеряет уровень ее испуга. Это всего лишь один из тестов, которые помогают определить, насколько действенен тот или иной препарат против стресса, вводимый в организм крысы перед шумовым "экзаменом".

Помогают животные изучать и действие антидепрессантов, главный метод здесь - тест на отчаяние. Крысу помещают в колбу с водой и засекают время: сколько она будет барахтаться, пытаясь выбраться. Момент, когда зверек перестает бороться за жизнь, говорит об уровне его отчаяния. К слову, одомашненные крысы проявляют особую сообразительность: они не стараются карабкаться по стенкам колбы, не тратят силы зря и довольно долго уверенно держатся на плаву.

Фото: Татьяна Кравченко/ РГ

Без участия лабораторных животных невозможно себе представить разработку прорывных препаратов, которые спасают миллионы жизней и помогают побеждать самые грозные недуги. Вот почему в новосибирском виварии целый набор генетических моделей крыс и мышей: есть животные с катарактой, диабетом и другими заболеваниями. Благодаря этим крысам генетики в сотрудничестве с другими институтами стремятся одолеть болезни на различных стадиях. Одно из самых свежих исследований ведется с участием крыс-гипертоников. Ведь во многом их организм схож с человеческим. В том числе кровеносная система, и даже артериальное давление у крыс, как и у людей, в норме - 120 на 80. Есть уже и результат. Синтезированный препарат обладает пролонгированным действием. То есть, исследователи приблизились к созданию лекарства нового поколения.