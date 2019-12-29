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29.12.2019 21:53
Рубрика: Культура

Стадионы ждут рэп

Каких песен нам не хватило в этом году
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8053)
Каждый год мы ждем появления новых ярких артистов. И песен, которые захотелось бы петь всей страной, как прежде "Надежду" Александры Пахмутовой, "Песню о друге" Владимира Высоцкого или хотя бы "Лето - это маленькая жизнь" Олега Митяева. Нынешний год таких народных хитов снова не принес. Зато порадовал открытиями, премьерами и новыми тенденциями, приятными и артистам, и зрителям.
Тима Белорусских издал дебютный диск 11 месяцев назад. Но благодаря искренности и мелодизму уже знаменит. Фото: РИА Новости Тима Белорусских издал дебютный диск 11 месяцев назад. Но благодаря искренности и мелодизму уже знаменит. Фото: РИА Новости
Тима Белорусских издал дебютный диск 11 месяцев назад. Но благодаря искренности и мелодизму уже знаменит. Фото: РИА Новости

1. Простые мелодии входят в моду, а мат - выходит.

В апреле Баста веско продемонстрировал, что рэп ныне уже стадионное явление, а родителям и учителям можно не считать сквернословие его обязательной приметой. Три больших концерта в Москве показали, что рэп-треки бывают и философски глубокомысленными, и тесно связанными с роком. Примеры - его хиты "Сансара" и "Выпускной". Следом большой концерт дал Feduk - его рэп уже ближе к поп-музыке и даже фанку, при этом артист тоже обходится без мата. Но больше всех для продвижения рэпа постарался долговязый парень из Минска - Тима Белорусских. Простые, душевные, дружелюбные, с подростковой ершистостью и желанием лучше понять и мир и самого себя "Незабудку" и "Мокрые кроссы" напевают не только школьники. Благодаря этим артистам (а еще - Моту, Скриптониту и Элджею) в жанре произошло окончательное деление на звезд, способных собирать по стране огромные аудитории, и "маргиналов", чья энергетика подпитывается лишь стремлением выплеснуть злобу под бесхитростную драм-машину.

Фото: Скриншот с видео
Названы самые популярные песни 10-летия: в лидерах Марк Ронсон и Эд Ширан

2. Музыка возвращается на стадионы.

В этом году стадионные туры провели "Би-2", Баста, Гарик Сукачев, Вячеслав Бутусов, "Ленинград", "Руки вверх" и еще с десяток групп. Прежде такого масштаба не бывало. Да и стадионов для концертов было раз, два - и обчелся. Но теперь футбольные арены активно используются звездами, которые все чаще выступают перед матчами. Охотнее всего - "Моральный кодекс", "7Б", "KняZz", "Текиладжаззз", Billy s Band, "ЧайФ", рэпер Pharaon, "Ногу свело!", Therr Maitz, "Градусы".

Эти концерты звезд на стадионах - новый тренд сезона. Благодаря им и арены, кстати, постепенно окупаются. Все только на пользу: поклонники музыки начинают больше интересоваться спортом, а болельщики - роком, поп-музыкой и рэпом. Иногда играют матчи между собой...

Кстати, и фестивалей стало больше. И на одном из новых, трехдневном open-air "Летчик. Дача. Лето" обозреватель "РГ" встретил немало знакомых с фанатской трибуны московского "Локомотива". Музыка и спорт дружат, все правильно!

3. Прорыв в борьбе за авторские права.

Теперь четко налажена система блокировки пиратского контента. А на песнях в Интернете справедливо зарабатывают их авторы, а не пройдохи. Бывали и казусы: в ходе спора об авторских правах с певицей, ее продюсер обратился в Мосгорсуд с просьбой заблокировать принадлежащие ему песни. Но суд, не разобравшись, заблокировал все треки певицы. После чего на контенте не смогли зарабатывать ни она, ни продюсер. Да, музыкантам нужно заниматься и правовым "ликбезом". Иначе себе дороже.

Культура Музыка Поп-музыка Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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