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29.12.2019 22:25
Рубрика: Спорт

Клеймо на "кленовом листе"

Канадская "молодежка" потерпела от россиян самое сокрушительное поражение в своей истории на чемпионатах мира
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8053)
Групповой этап молодежного (до 20 лет) чемпионата мира, проходящего в Чехии, еще не закончился, а сборная России уже успела переписать историю, разгромив Канаду со счетом 6:0. Никогда прежде канадская "молодежка" не проигрывала кому-либо так жестоко.
Российские хоккеисты в блестящем стиле справились с канадскими сверстниками. Фото: РИА Новости Российские хоккеисты в блестящем стиле справились с канадскими сверстниками. Фото: РИА Новости
Российские хоккеисты в блестящем стиле справились с канадскими сверстниками. Фото: РИА Новости

В воскресенье, то есть на следующий день после виктории над "кленовыми листьями", россияне встречались с другой североамериканской сборной - США. Этот матч завершился уже поздно вечером. Сегодня после двух сложнейших игр наши отдыхают, ну а заключительный поединок в группе "В" команда Валерия Брагина проведет завтра против немцев.

Фото: Крис Бэрри / РИА Новости
Сборная России сыграет с США на МЧМ по хоккею

До матчей с классической вывеской "Россия - Канада" на больших турнирах дело если и доходит, то, как правило, на стадиях ближе к финалу. Но в этот раз благодаря системе формирования групп, базирующейся на результатах предыдущего первенства планеты, наши получили в соперники "кленовых листьев" уже на предварительном этапе. И, положа руку на сердце, после первых матчей МЧМ-2020 встреча с главным фаворитом турнира по букмекерским раскладам вызывала тревогу. Как-то уж слишком дергано и неуверенно стартовала в Чехии сборная России, уступив в дебютном матче в Остраве хозяевам льда - 3:4. Канадцы, напротив, сразу продемонстрировали всю свою мощь, перебросав в остросюжетном триллере США - 6:4. Впрочем, в который раз приходится констатировать: скоропалительные выводы в молодежном хоккее - дело неблагодарное. Особенно когда речь идет о сборной России.

Тренерскому штабу нашей команды хватило дня, чтобы извлечь уроки из неудачи с чехами. Не обошлось без перестановок в составе: пожалуй, главным из них стало появление в воротах Амира Мифтахова, заменившего по ходу прошлого матча Ярослава Аскарова. В итоге наш голкипер, отразив 24 броска, был признан лучшим игроком встречи с канадцами. Тем удивительней отмечать, что не игра вратаря при всей ее блистательности стала ключевым фактором российской победы.

Фото: Крис Бэрри / РИА Новости
Зарубежные СМИ и пользователи соцсетей оценили победу России над Канадой

Во-первых, Брагину, наконец, удалось настроить дисциплину. После ужасающих восьми удалений с чехами в матче с Канадой наши всего дважды оставались в меньшинстве (штраф Соколова за 15 секунд до финальной сирены не в счет). Такая управляемость россиянам на турнире еще пригодится. Во-вторых, российские хоккеисты были невероятно хороши тактически: варьировали образ и темп своих действий в зависимости от характера игры.

А вот канадцы разочаровали. "Вели себя как победители, надо было их припустить", - скажет потом один из лидеров россиян Василий Подколзин. Но уж слишком стремительно произошла метаморфоза: настолько безвольными канадских парней не приходилось видеть очень и очень давно.

Возможно, соперников отчасти надломила травма главной звезды команды Алексиса Лафренье, который во втором периоде повредил колено и не смог самостоятельно покинуть лед. После матча капитан "кленовых листьев" Барретт Хэйтон и вовсе психанул, не сняв шлем во время российского гимна. Наши на такой демарш отреагировали мгновенно, проигнорировав канадца на церемонии рукопожатия.

Чуть позже Хэйтон извинился за свой поступок, объяснив его "потерянностью".

Но забыть пощечину от россиян так просто у канадцев вряд ли получится. Еще ни разу в XXI веке "кленовые листья" не проигрывали на молодежных чемпионатах мира всухую. Но это "достижение" не главное. Как выяснилось, команда Брагина нанесла канадской "молодежке" самое крупное поражение в истории. До сих пор североамериканцы трижды проигрывали с разницей в пять шайб. На МЧМ-1989 Канада уступила СССР - 2:7, а в 1992-м - командам СНГ и Чехословакии 1:6 и 2:7 соответственно.

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