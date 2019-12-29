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Рубрика: В мире

Каждый третий немец ждет отставки правящей коалиции

Текст: Алина Хохлова

Каждый третий немец ждет отставки правящей в стране коалиции. Такие данные приводит институт исследования рынка и общественного мнения YouGov.

Фото: REUTERS
Жители Германии окончательно разлюбили Трампа

В 2021 году заканчивается срок полномочий правительства Германии. Но уже сейчас 39 процентов опрошенных выступают против продолжения работы руководства страны во главе с Ангелой Меркель, а 34 процента респондентов высказываются за его досрочное переизбрание.

Казалось бы: старая добрая коалиция консерваторов и социал-демократов представляется символом стабильности Германии и всегда поддерживалась большинством граждан. Что пошло не так? По мнению немцев, действующее правительство исчерпало лимит доверия. Рейтинги партий, входящих в большую коалицию - блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии, заметно упали после миграционного кризиса 2015 года.

На парламентских выборах 2017 года блок ХДС/ХСС получил 30,2% голосов (в 2013 году - 37,2%), а СДПГ - 20,4% (в 2013-м - 29,4%). Жители Германии были крайне недовольны миграционной политикой Меркель, по решению которой ФРГ приняла более 2 миллионов беженцев.

Ситуацию усугубила ошибка правительства в сфере защиты окружающей среды. Климатический пакет не оправдал возложенных на него руководством страны ожиданий. Дорогостоящий пакет не только не изменил ситуацию в лучшую сторону, но даже обострил ее.

На повестке дня в Германии стоят вопросы в области миграции и климата. Жители ожидают от "большой коалиции" адекватных решений по этим вопросам, а также пересмотра проводимой политики.

В мире Европа Германия

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