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29.12.2019 22:28
Рубрика: Спорт

Рокировка на скамейке

У команды Головина "Монако" сменился тренер
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8053)
Один из ведущих французских клубов "Монако" объявил о назначении нового главного тренера. Место португальца Леонарду Жардима займет испанец Роберто Морено, контракт с которым заключен на 2,5 года.

Жардим уже во второй раз за последний год уходит из "Монако". В октябре прошлого года специалист был уволен из-за провала команды на старте сезона. Тогда его отставке никто не удивился, хотя после нее дела у монегасков не сказать что наладились. Как результат - всего через несколько месяцев руководство "Монако" вернуло Жардима, которому удалось спасти клуб от вылета из высшего дивизиона.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Нынешний сезон, если брать в целом, складывается для Александра Головина и его партнеров успешно. В последних девяти матчах французского первенства одержано шесть побед. Монегаски идут седьмыми в таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов всего лишь на три очка.

Что парадоксально - прощальным матчем Жардима на посту тренера "Монако" стала встреча с одной из ведущих французских команд "Лиллем", в которой Головин и компания одержали крупную победу - 5:1. Казалось, ничто не предвещало отставки португальца после такой игры, но получилось так, как получилось.

Тренировать "Монако" будет теперь специалист, у которого не так много опыта самостоятельной работы. Роберто Морено пока больше известен как бывший помощник рулевого испанской сборной Луиса Энрике.

В июне этого года после ухода Энрике со своего поста по личным причинам Морено занял его место. При нем испанцы выиграли в семи матчах из девяти в отборочном цикле чемпионата Европы-2020 и квалифицировались в финальную стадию турнира. Однако уже в ноябре Роберто уступил пост главного тренера вернувшемуся Энрике, не пожелав продолжить работу с ним.

Леонарду Жардим уже во второй раз за год уходит в отставку с поста главного тренера "Монако"

Сообщалось, что Морено хотел и дальше тренировать сборную, но руководство испанской федерации футбола рассудило иначе и вновь назначило на эту должность Энрике. Это не понравилось Морено, и после стольких лет работы он отказался от дальнейшего сотрудничества с Луисом.

Тем временем в чемпионате Англии состоялись матчи 20-го тура. Главная встреча выходных прошла накануне в Лондоне, где соперничали "Арсенал" и "Челси". Результат этого противостояния стал известен позже.

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Похоже, что уже никто не сможет помешать "Ливерпулю" завоевать первый чемпионский титул за 30 лет. Вдуматься только: в 18 матчах нынешнего розыгрыша Премьер-лиги "красные" одержали 17 побед и один раз сыграли вничью.

На прошлой неделе, спустя всего несколько дней после триумфа на клубном чемпионате мира, "Ливерпуль" отправится в гости к одному из открытий сезона - занимающему вторую строчку "Лестеру". Борьбы не получилось: команда Юргена Клоппа разгромила "лис" 4:0 и оторвалась от конкурентов. По потерянным очкам "Ливерпуль" опережает "Лестер" уже на 16 очков, а "Манчестер Сити" - на 17.

Неплохую форму набрал "Манчестер Юнайтед". Победив "Бернли" (2:0) благодаря голам Антони Марсьяля и Маркуса Рэшфорда, "красные дьяволы" поднялись на пятое место. От зоны Лиги чемпионов их отделяет лишь одно очко. А ведь совсем недавно "МЮ" шел в нижней части таблицы.

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