Кобылкин: В каждом регионе появится лесосеменной комплекс

В каждом регионе появится лесосеменной комплекс. Об этом "РГ" рассказал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

"В каждом регионе должен появиться лесоселекционный семенной восстановительный комплекс с закрытой корневой системой. Они могут быть разные по объему, в зависимости от того, сколько леса там в той или иной точке надо восстанавливать. Но то, что в каждом субъекте РФ такой комплекс должен появиться, уже не обсуждается, - заявил он в интервью "РГ". - Мы не должны привозить в Красноярский край и сажать лес из Перми, потому что там нет посадочного материала. Или, например, везти из Центральной полосы саженцы в Сибирь и наоборот. Приживаемость этого леса составляет 10-15%".

По его словам, процесс по созданию таких комплексов займет не один год, к их формированию планируется привлекать бизнес. "Мы планируем его (решение - "РГ") реализовать, в том числе, с участием компаний, которые сегодня вырубают лес под линии электропередач, под сейсморазведочные профили, под строительство той или иной инфраструктуры в виде дорог и т.д. Они должны осуществить компенсационные мероприятия по лесовосстановлению. Я предлагаю оформить этот механизм взаимодействия и направить на конкретные задачи. Направляемые компенсационные средства можно вкладывать в ГЧП-проекты по созданию семеноводческо-селекционных комплексов на территории компенсационных мероприятий. Бизнес может в этом участвовать, мы определим, какую долю он возьмет на себя- 30 или 50%, может быть, больше", - сообщил министр.

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