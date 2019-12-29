Кто станет следующим президентом Боливии

Партия "Движение к социализму", которую возглавляет экс-президент Боливии Эво Моралес, начинает рассматривать вопрос, кто из представителей этой политической силы сможет побороться за пост главы государства на предстоящих весной выборах. Партийный съезд, на котором была поставлена эта задача, пройдет сегодня, 29 октября, в местечке Сальта в Аргентине, неподалеку от границы с Боливией (в Аргентине - потому что власти этой страны Моралес попросил предоставить ему статус беженца и сейчас находится именно там). Окончательное решение, по словам экс-президента, должно быть принято к 15 января.

Сам Моралес отказался принимать участие в выборах, да и по Конституции он этого не имеет права делать, поскольку занимать высший пост в республике можно лишь два срока подряд (на выборы в октябре он пошел только после разрешения Конституционного суда). Чтобы окончательно закрыть этот вопрос, нынешние власти Боливии запретили ему выдвигать свою кандидатуру. Зато он возглавил избирательный штаб кандидата от "Движения к социализму" на предстоящих выборах. И уверен, что на внеочередных выборах победу одержит представитель именно его партии.

Уверенность экс-президента в победе представителя его партии основывается на результатах опроса, проведенного для газеты Pagina Siete. Согласно этим данным, Андронико Родригес, которого называют наиболее вероятным преемником Моралеса, пользуется наибольшей поддержкой избирателей. За него готовы проголосовать 23 процента респондентов. Впрочем, экс-президент Карлос Меса, боровшийся в октябре с Моралесом за высший пост в стране, дышит ему прямо в затылок: его поддерживает 21 процент опрошенных. Примечательно, что на данный момент о выдвижении своей кандидатуры заявил только Меса. Родригес, хотя и готов побороться за пост президента, призывает своих сторонников дождаться итогов партийного съезда. Шансы представлять "Движение к социализму" есть также у бывшего министра экономики Луиса Арсе Катакоры, экс-глав МИД Давида Чокеаунки и Диего Пари, сенатора Адрианы Сальватьерра, бывшего главы минюста Эктора Арсе, спикера Сената Евы Копа. По крайней мере, именно эти имена "просочились" в местные СМИ.

Кстати, хотя 41 процент респондентов положительно оценивает деятельность Жаннин Аньес в качестве временного главы государства, 67 процентов опрошенных выступают против выдвижения ее кандидатуры на предстоящие выборы. Другие представители правых сил также не пользуются большой поддержкой населения, поэтому основная борьба развернется между Месой и тем, кого своим преемником назовет Эво Моралес.

Компетентно

По мнению руководителя центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнева Ивановского, политического кризиса в Боливии удалось бы избежать, если бы Моралес не пошел на выборы в октябре, а выдвинул в качестве кандидата на пост президента своего преемника. У любого политика, предложенного им, были прекрасные шансы на победу. Но Моралес решил баллотироваться сам, и в итоге против него выступили военные, сохранившие определенную независимость. "Формальной причиной для их выступления стало нарушение президентом Конституции, поскольку Моралес не имел права баллотироваться в очередной, уже четвертый раз. Поэтому они и "посоветовали" ему уйти", - напоминает эксперт. По его словам, других претензий к Моралесу у военных не было.

"Кто займет кресло президента по итогам предстоящих выборов, пока сложно сказать. Кандидаты еще не объявлены. На данный момент о своем желании побороться за высший пост в стране заявил лишь левоцентрист Карлос Меса. В октябре за него голосовали не только его сторонники, но и те, кто не желал, чтобы Моралес еще на один срок остался на своем. Согласно опросам, Меса несколько уступает по популярности Андронико Родригесу, которого прочат в преемники Моралеса. И это при том, что этот молодой политик (ему всего 30 лет) совершенно не раскручен. Разница в два процента за полгода до выборов (по некоторым данным, они могут пройти не в марте-апреле, а только в мае) укладывается в статистическую погрешность. Скорее всего, именно между ними развернется основная борьба, исход которой решится во втором туре", - считает Ивановский. Впрочем, он призвал не забывать и о правых политиках. Жаннин Аньес неожиданно даже для себя стала временным президентом, ее главной задачей должна была стать организация выборов, однако она вошла во вкус, наладила отношения с США и разорвала их с Венесуэлой. "Тем не менее никто не рассматривает ее в качестве полноценного президента", - отмечает эксперт. По его словам, побороться за кресло главы государства могут Луис Фернандо Камачо и Марко Антонио Пумари, формально они выступают как независимые, но реально оба находятся в правом лагере. Но и тот, и другой по своей популярности уступают и Родригесу, и Месе.

"Интересно, что в Боливии никто не критикует социальную политику, которую проводил Моралес, у нее нет противников, и тот, кто придет к власти, продолжит этот же курс", - говорит Ивановский. Изменения коснутся внешней политики. При левых Боливия может вернуться в Боливарианский альянс, при правых продолжится отход от Венесуэлы, ставшей фактором разлома в Латинской Америке (при Аньес Боливия перешла в лагерь ее Николаса Мадуро).

Хотя США выгодно, чтобы власть осталась у правых, если преемник Моралеса одержит честную победу на выборах, не будет никаких грубых нарушений, Вашингтон будет вынужден признать его, уверен Ивановский.