Страна простилась с выдающимся военачальником, президентом Академии военных наук, доктором военных и исторических наук, ветераном Великой Отечественной войны генералом армии Махмутом Гареевым. Его похоронили с воинскими почестями на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Ушел из жизни человек поистине государственного масштаба, многое сделавший не только для обороноспособности страны, ее армии, для российской науки и сохранения исторической правды о Великой Отечественной. Это в своих соболезнованиях семье Гареева отметили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, многие видные политики и чиновники.

На траурной церемонии министр обороны Сергей Шойгу так оценил утрату: "Мы сегодня прощаемся с великим гражданином нашей страны, военачальником, ученым, который внес очень много в военную науку. Человеком, который оставил очень глубокий след в становлении Российской армии после долгого, сложного периода. После распада Советского Союза этот человек остался в строю и оказывал максимально возможную помощь в том, чтобы армия стала такой, какой она должна быть". По словам Шойгу, Гареев был не ученым-теоретиком, а практиком, внесшим вклад в науку, находясь на полях сражений в разных уголках не только нашей страны, но и планеты. "Он был всегда активен, всегда с массой предложений и идей, человек, которого уважали и, я уверен, будут уважать и дальше. Память о нем сохранится не только в наших сердцах, память о нем сохранится в огромном количестве пособий, статей, научных работ, которые оставил после себя Махмут Ахметович. И я уверен, следующее поколение нашего военного руководства, молодые офицеры, будут долго учиться на этих трудах, опираясь на его опыт, который он изложил в своих работах", - не сомневается министр обороны.

Гареев прожил большую и непростую жизнь, более полувека посвятил военной службе. Он был участником шести войн и вооруженных конфликтов, прошел путь от курсанта Ташкентского пехотного училища до заместителя начальника Генерального штаба. По его служебной карьере можно изучать историю не только Советского Союза и России, но, в каком-то смысле, географию мира. Достаточно вспомнить, что в начале 70-х годов прошлого столетия он был начальником штаба главного военного советника в Египте, а в 1989-1990-м - военным советником президента Афганистана.

Как добросовестно служил и героически воевал Гареев, лучше всего говорят его ранения, контузии и награды: одних только орденов у Махмута Ахметовича было два десятка, в том числе за мужество и отвагу на фронте. Автору этих строк Махмут Ахметович рассказывал, как для него, 18-летнего выпускника училища, началась Великая Отечественная. Это случилось в ноябре 41-го под Москвой, когда Гареева назначили комвзвода в 120-ю отдельную стрелковую бригаду. Вот что вспоминал об этих днях ветеран: "Добрался. Навстречу - старшина с перевязанной рукой. Ни одного офицера в строю не осталось, да и бойцов человек 40 при штатной численности 400 человек. Командовал батальоном этот старшина, получил ранение, сдал мне дела и отбыл в медсанбат. Так что первая моя должность на войне - комбат. Был я им, правда, недолго, пока не прибыл более опытный офицер, капитан Губкин. Я получил 1-ю роту. А взводом так ни разу и не покомандовал".

Некоторые награды, в том числе второй орден Александра Невского, Гарееву вручили уже после завершения строевой службы. Впрочем, с армией он по большому счету никогда не расставался - до конца жизни входил в Управление генеральных инспекторов минобороны. А еще более четверти века из своих 96 лет руководил любимым детищем - Академией военных наук. Думается, лучшей памятью об одном из ее основателей и многолетнем президенте стало бы присвоение академии имени генерала армии М.А. Гареева.