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29.12.2019 00:04

Матвей Елисеев врезался в рекламный щит на "Рождественской гонке"

Текст: Максим Домчев
Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли последние места в "Рождественской гонке", прошедшей в Гельзенкирхене. Победили Марта Ройзеланд и Ветле Шостад Кристиансен из Норвегии.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В субботу в Гельзенкирхене на "Фельтинс Арене" прошла традиционная биатлонная "Рождественская гонка". Россию в ней представляли Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Сама гонка состояла из двух частей. В масс-старте определялись стартовые позиции на пасьют. И тут российская команда выступила неудачно, заняв последнее место. Юрлова-Перхт на своем этапе упала, а Матвей Елисеев и вовсе врезался в рекламный щит. Первым пришли итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер, второй результат был у немцев Лауры Дальмайер и Филиппа Наврата.

В пасьюте победы добились норвежские спортсмены Марта Ройзеланд и Ветле Шостад Кристиансен. Они преодолели дистанцию за 32 минуты 40,9 секунды, допустив два промаха. Второй результат у украинцев Анастасии Меркушиной и Дмитрия Пидручного, отставшие на 25,7 секунды. Третьими стали французы Анаис Бескон и Антонен Гигонна, проигравшие более 30 секунд.

Юрлова-Перхт и Елисеев финишировали последними, проиграв почти три минуты.

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