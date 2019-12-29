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Рубрика: Власть

Матвиенко считает преступным сравнение СССР и нацистской Германии

Текст: Галина Мисливская
Фото: пресс-служба СФ Фото: пресс-служба СФ
Фото: пресс-служба СФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала преступным сравнение Советского Союза с Третьим рейхом. Такое мнение она высказала в комментарии программе "Москва. Кремль​​​. Путин" телеканала "Россия-1".

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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"Мы располагаем уникальными архивными документами, и в них правда, их не перепишешь. Ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию - это просто преступно, это недопустимо", - приводит ее слова ТАСС.

"Естественно, по парламентской линии мы тоже будем говорить с нашими коллегами", - добавила глава Совфеда.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно затрагивал тему необоснованности сравнения СССР периода второй мировой войны с фашистской Германией. В ходе большой пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос "РГ", он заявил, что тоталитаризм достоин осуждения, но "приравнивать Советский Союз или ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию - это верх цинизма".

Во вторник на встрече с руководством обеих палат Федерального собрания глава государства заявил, что в международном парламентском диалоге нужно "решительно и твердо защищать правду о войне", о тех жертвах, которые были положены народом страны "на алтарь победы над нацизмом". Он также сравнил действия Иосифа Сталина и других европейских руководителей в отношении Гитлера, отметив, что "Сталин, как бы к нему не относиться, не запятнал себя прямым общением с Гитлером, он с ним не встречался, а первые лица крупнейших европейских государств сделали это".

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