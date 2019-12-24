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24.12.2019 20:15
Рубрика: Власть

Путин заявил депутатам, что Сталин "не запятнал" себя встречей с Гитлером

Текст: Татьяна Замахина

На встрече с руководством Госдумы и Совфеда президент РФ продолжил историческую тему (напомним, что ранее глава государства представил данные из архивных документов). Владимир Путин сравнил действия Иосифа Сталина и других европейских руководителей в отношении Гитлера.

Тему в ходе встречи в Кремле поднял председатель Госдумы Вячеслав Володин, который заявил, что власти Польши должны принести извинения за фактический сговор с фашистской Германией в 1930-х годах прошлого века.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Президент, реагируя на его выступление, напомнил, что, начиная с 1934 года начала создаваться, по сути дела, правовая база сотрудничества с нацистской Германией многих европейских государств.

- И подавляющее большинство лидеров этих государств лично общались с Гитлером и ставили свои подписи под соответствующими документами, - констатировал Владимир Путин. - Сталин же, как бы к нему не относиться, не запятнал себя прямым общением с Гитлером, он с ним не встречался.

При этом Путин заметил, что в архивных документах есть "достаточно честные и откровенные оценки" на эту тему. Он пояснил, что "были порядочные и честные люди, которые прямо давали оценку тому, что происходит в мире".

Президент обещал написать об этом в исторической статье, которую сейчас готовит.

Глава государства также привел еще один пример из истории: "Советский Союз-то дал оценку пакту Молотова-Риббентропа, сделал это откровенно, прямо, открыто. Никто, кроме нас, этого не сделал".

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